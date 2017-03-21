Главный тренер сборной Беларуси и «Торпедо-БелАЗ» Игорь Криушенко в интервью корреспонденту «Прессбола» Егору Бачило в том числе поделился ожиданиями от грядущего первенства.

– Впервые за три года команда не сыграет в еврокубках. В этом, однако, можно при желании найти и позитив. Ведь так?

– Мы не вышли в полуфинал Кубка — так разгрузился весенний отрезок сезона. Но все-таки ребята понимают, что это был хороший шанс, который мы упустили. И теперь летом команде будет в жизни чего-то не хватать. Но вернуть уже ничего невозможно. После вылета из Кубка мы в долгу перед нашими болельщиками. Осознаем, что их разочаровали. Постараемся выступлением в чемпионате вернуть им хорошее настроение. И спасибо им за поддержку в каждой игре.

– К слову, какой вам видится специфика грядущего чемпионата?

– У нас появляются такие команды, как Брест, которые априори говорят о желании завоевать медали, Кубок. Это хорошо: чем больше сильных клубов, тем и наш чемпионат мощнее, и борьба за высокие места серьезнее.

А еще и средний уровень команд поднялся. И количество их, способных пусть даже в отдельных матчах навязать борьбу лидерам, увеличилось. Вижу, что в каждой встрече предстоит довольно упорная игра, а проходных поединков не будет, – сказал Криушенко.