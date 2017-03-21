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Сергей Рутенко: «Не знаю причин, по которым СКА не мог бы попасть в SEHA-лигу»
22.03.2017 21:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-игрок сборной Беларуси Сергей Рутенко поделился впечатлениями от первой в сезоне встречи СКА и БГК имени Мешкова (26:29).
– Впечатления от матча неплохие. Отметил бы, что игра была ровной. БГК имени Мешкова не мог оторваться на расстояние большее, чем два-три мяча. СКА постоянно догонял, это трудно морально. Учитывая, что костяк армейцев — это молодежь, на мой взгляд, сыграли достойно, мне понравилось.
– Как относитесь к попыткам боссов СКА добиться включения команды в СЕХА-лигу? Есть смысл туда стремиться?
– Для минской молодежи большее количество хорошей игровой практики точно не стало бы лишним. Причин, по которым СКА не мог бы попасть в SEHA-лигу, я, честно говоря, не знаю. Если такая возможность есть, то, безусловно, нужно туда заявляться, – заявил Рутенко.
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Экс-игрок сборной Беларуси Сергей Рутенко поделился впечатлениями от первой в сезоне встречи СКА и БГК имени Мешкова (26:29).
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