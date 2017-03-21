Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявил, что страна достойно подготовится к проведению Евроигр-2019.

«Подготовка к Евроиграм идет нормально, без авралов. Какой-то сверхнагрузки на финансовую систему страны нет, спортивные объекты мы предполагали достроить независимо от того, будут ли Евроигры проводиться в Беларуси. Но так удачно сложилось, что сроки ввода этих объектов совпадают со сроками подготовки к данному спортивному мероприятию. Считаю, что у нас есть все возможности, чтобы подготовиться к проведению Европейских игр самым достойным образом.

Объемы финансирования определены, подрядная организация знает, чем заниматься, люди для выполнения работ есть. Думаю, что есть перспектива закончить работы в установленный срок (до конца 2018 года) и с надлежащим качеством.

Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике на проспекте Победителей будет одним из красивейших сооружений в Минске и действительно хорошим комплексом для подготовки наших гимнасток. Президент определил сроком ввода объекта декабрь 2017 года, в принципе, для этого есть все необходимое. Вопрос с некоторым недостатком финансовых ресурсов мы в ближайшее время решим, и объект в установленный срок будет введен.

Стадиона «Динамо» будет самый главный объект Европейских игр, где состоится открытие игр. Работы здесь ведутся по графику. Каких-либо осложнений, которые могли бы повлиять на качество и сроки выполнения работ, мы на данный момент не видим», – сказал Кобяков.

Напомним, Беларусь получила право проведения II Европейских игр в 2019 году на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, которое в октябре 2016-го состоялось в Минске. I Европейские игры прошли 12-28 июня 2015 года в столице Азербайджана Баку. Белорусские атлеты завоевали на этом спортивном форуме 43 медали: 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые. В медальном зачете сборная Беларуси заняла 7-е место.