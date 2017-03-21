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Альбин Экдаль: «Не думаю, что сборная Беларуси окажет нам серьезное сопротивление. Швеция сильнее»

22.03.2017 21:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Гамбурга» и сборной Швеции Альбин Экдаль поделился ожиданиями от матча с командой Беларуси в рамках квалификации чемпионата мира-2018.

«Подходим к матчу с белорусами с хорошим настроением. Полагаю, заработаем три очка. Не думаю, что сборная Беларуси окажет нам серьезное сопротивление. Сборная Швеции сильнее соперника, и я считаю, что шведские болельщики в праве ожидать от нас победы. Выполним тренерское задание на сто процентов — победим», — сказал футболист.

Матч Швеция – Беларусь пройдет в Стокгольме 25 марта. Начало – в 20.00 по белорусскому времени.

 
 
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Полузащитник «Гамбурга» и сборной Швеции Альбин Экдаль поделился ожиданиями от матча с командой Беларуси в рамках квалификации чемпионата мира-2018.

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