Полузащитник «Гамбурга» и сборной Швеции Альбин Экдаль поделился ожиданиями от матча с командой Беларуси в рамках квалификации чемпионата мира-2018.

«Подходим к матчу с белорусами с хорошим настроением. Полагаю, заработаем три очка. Не думаю, что сборная Беларуси окажет нам серьезное сопротивление. Сборная Швеции сильнее соперника, и я считаю, что шведские болельщики в праве ожидать от нас победы. Выполним тренерское задание на сто процентов — победим», — сказал футболист.

Матч Швеция – Беларусь пройдет в Стокгольме 25 марта. Начало – в 20.00 по белорусскому времени.