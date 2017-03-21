﻿ Защитник из Тринидада и Тобаго Джон подписал контракт с «Ислочью». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Защитник из Тринидада и Тобаго Джон подписал контракт с «Ислочью»

22.03.2017 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Защитник национальной сборной Тринидада и Тобаго Уэсли Джон подписал контракт с «Ислочью».

Предыдущим клубом 25-летнего футболиста был сальвадорский УЭС. В первом круге сезона 2016/2017 Джон сыграл 11 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами.

В прошлом году футболист дважды вызывался в национальную сборную на товарищеские матчи против сборных Перу и Уругвая, отыграв 180 минут.

В расположение «Ислочи» Джон прибыл 16 февраля. Более месяца он проходил просмотр, участвовал в предсезонных спаррингах команды на позиции центрального защитника.

Защитник из Тринидада и Тобаго Джон подписал контракт с «Ислочью»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник национальной сборной Тринидада и Тобаго Уэсли Джон подписал контракт с «Ислочью».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Андрей Кобяков: «Подготовка к Евроиграм идет нормально. Сверхнагрузки на финансовую систему страны нет»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика