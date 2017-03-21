Защитник национальной сборной Тринидада и Тобаго Уэсли Джон подписал контракт с «Ислочью».

Предыдущим клубом 25-летнего футболиста был сальвадорский УЭС. В первом круге сезона 2016/2017 Джон сыграл 11 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами.

В прошлом году футболист дважды вызывался в национальную сборную на товарищеские матчи против сборных Перу и Уругвая, отыграв 180 минут.

В расположение «Ислочи» Джон прибыл 16 февраля. Более месяца он проходил просмотр, участвовал в предсезонных спаррингах команды на позиции центрального защитника.



