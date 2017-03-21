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Защитник из Тринидада и Тобаго Джон подписал контракт с «Ислочью»
22.03.2017 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник национальной сборной Тринидада и Тобаго Уэсли Джон подписал контракт с «Ислочью».
Предыдущим клубом 25-летнего футболиста был сальвадорский УЭС. В первом круге сезона 2016/2017 Джон сыграл 11 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами.
В прошлом году футболист дважды вызывался в национальную сборную на товарищеские матчи против сборных Перу и Уругвая, отыграв 180 минут.
В расположение «Ислочи» Джон прибыл 16 февраля. Более месяца он проходил просмотр, участвовал в предсезонных спаррингах команды на позиции центрального защитника.
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Защитник национальной сборной Тринидада и Тобаго Уэсли Джон подписал контракт с «Ислочью».
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