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«Прессбол»: «У БАТЭ есть финансовые претензии к «Крумкачам»
22.03.2017 22:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
По сведениям «Прессбола», у БАТЭ есть финансовые претензии к «Крумкачам».
Как рассказал первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян, заседание комитета по лицензированию, который должен рассмотреть вопрос о выдаче «Крумкачам», «Днепру» и «Нафтану» лицензий клубов высшей лиги, перенесено на следующую неделю.
«Заседание соответствующего комитета перенесено на следующую неделю — в связи с отсутствием Анатолия Капского несколько вопросов пока остаются открытыми. Но тенденция такова: лицензии должны выдать всем», — отметил Сафарьян.
По информации газеты, Капский отсутствовал из-за болезни, а открытые вопросы связаны с финансовыми претензиями БАТЭ к «Крумкачам» — к «Днепру» и «Нафтану» борисовский клуб их не имеет.
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По сведениям «Прессбола», у БАТЭ есть финансовые претензии к «Крумкачам».
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