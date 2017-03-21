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«Прессбол»: «У БАТЭ есть финансовые претензии к «Крумкачам»

22.03.2017 22:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По сведениям «Прессбола», у БАТЭ есть финансовые претензии к «Крумкачам».

Как рассказал первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян, заседание комитета по лицензированию, который должен рассмотреть вопрос о выдаче «Крумкачам», «Днепру» и «Нафтану» лицензий клубов высшей лиги, перенесено на следующую неделю.

«Заседание соответствующего комитета перенесено на следующую неделю — в связи с отсутствием Анатолия Капского несколько вопросов пока остаются открытыми. Но тенденция такова: лицензии должны выдать всем», — отметил Сафарьян.

По информации газеты, Капский отсутствовал из-за болезни, а открытые вопросы связаны с финансовыми претензиями БАТЭ к «Крумкачам» — к «Днепру» и «Нафтану» борисовский клуб их не имеет.

 
 
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По сведениям «Прессбола», у БАТЭ есть финансовые претензии к «Крумкачам».

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