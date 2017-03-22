﻿ Алексей Шевченко: «Представитель Скабелки создает интригу на пустом месте». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Алексей Шевченко: «Представитель Скабелки создает интригу на пустом месте»

22.03.2017 23:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Российский журналист Алексей Шевченко поделился мнением относительно будущего белорусского специалиста Андрея Скабелки.

«Авангард» довольно быстро отправил в отставку весь тренерский штаб, не дожидаясь никаких попечительских советов и прочих заседаний. Конечно, для приличия можно было бы подождать неделю, чтобы хоть форма высохла после поражения от «Ак Барса», но опять же – зачем ждать. Новый тренер уже есть, осталось только подписать с ним контракт и официально назначить.

Представитель Андрея Скабелки создает интригу на пустом месте. Что такое «три предложения из клубов Восточной конференции». На «Востоке» 15 команд и сейчас там нет тренеров в пяти командах. «Сибирь» исключаем, в «Югре» даже не рассматривали его кандидатуру, «Салават Юлаев» в погоне за другим человеком, а в Новокузнецке со дня на день в должность вступит Вадим Шахрайчук.

Ну и какие три предложения? Или агент Скабелки про НХЛ? Там в «Ванкувере» должны тренера поменять. Но вернемся к Федору Канарейкину. Вы не забывайте, что он вернулся к работе после солидного перерыва и тяжелой болезни. И можно сколько угодно критиковать его за ошибки, которые были, но он сделал даже больше, чем мог», – сказал Шевченко.

Шуми Бабаев: «Скабелке поступило предложение от «Авангарда». Вероятность подписания контракта высокая»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский журналист Алексей Шевченко поделился мнением относительно будущего белорусского специалиста Андрея Скабелки.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Прессбол»: «У БАТЭ есть финансовые претензии к «Крумкачам»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика