Российский журналист Алексей Шевченко поделился мнением относительно будущего белорусского специалиста Андрея Скабелки.

«Авангард» довольно быстро отправил в отставку весь тренерский штаб, не дожидаясь никаких попечительских советов и прочих заседаний. Конечно, для приличия можно было бы подождать неделю, чтобы хоть форма высохла после поражения от «Ак Барса», но опять же – зачем ждать. Новый тренер уже есть, осталось только подписать с ним контракт и официально назначить.

Представитель Андрея Скабелки создает интригу на пустом месте. Что такое «три предложения из клубов Восточной конференции». На «Востоке» 15 команд и сейчас там нет тренеров в пяти командах. «Сибирь» исключаем, в «Югре» даже не рассматривали его кандидатуру, «Салават Юлаев» в погоне за другим человеком, а в Новокузнецке со дня на день в должность вступит Вадим Шахрайчук.

Ну и какие три предложения? Или агент Скабелки про НХЛ? Там в «Ванкувере» должны тренера поменять. Но вернемся к Федору Канарейкину. Вы не забывайте, что он вернулся к работе после солидного перерыва и тяжелой болезни. И можно сколько угодно критиковать его за ошибки, которые были, но он сделал даже больше, чем мог», – сказал Шевченко.

Шуми Бабаев: «Скабелке поступило предложение от «Авангарда». Вероятность подписания контракта высокая»