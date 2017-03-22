|
Кобяков: Беларусь достойно подготовится к проведению Европейских игр
22.03.2017 21:23 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мар — Sputnik. Процесс подготовки ко вторым Европейским играм, которые пройдут в 2019 году, идет нормально, без авралов, нагрузки на финансовую систему нет, сообщил в эфире телеканала ОНТ премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.
© Sputnik / Виктор Толочко
При этом он отметил, что реконструкцию стадиона "Динамо" обещают также закончить к этому времени.
"Мы предполагали заканчивать строительство вне зависимости от того, будут игры или не будут, но так достаточно удачно сложилось, что сроки ввода этих объектов очень хорошо укладываются в сроки подготовки к Европейским играм. Я считаю, что у нас есть все возможности, чтобы подготовиться к этим играм самым достойным образом", — пояснил Кобяков.
Минск был назван столицей II Европейских игр в октябре 2016 года на
Указ о реконструкции стадиона "Динамо" был подписан президентом Беларуси Александром Лукашенко в 2014 году. Глава государства также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр проинспектировал строительные площадки будущих спортивных объектов, которые задействуют на Евроиграх.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии