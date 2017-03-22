МИНСК, 22 мар — Sputnik. Процесс подготовки ко вторым Европейским играм, которые пройдут в 2019 году, идет нормально, без авралов, нагрузки на финансовую систему нет, сообщил в эфире телеканала ОНТ премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.



© Sputnik / Виктор Толочко Открытие Европейских игр-2019 пройдет на стадионе "Динамо"

При этом он отметил, что реконструкцию стадиона "Динамо" обещают также закончить к этому времени.

"Мы предполагали заканчивать строительство вне зависимости от того, будут игры или не будут, но так достаточно удачно сложилось, что сроки ввода этих объектов очень хорошо укладываются в сроки подготовки к Европейским играм. Я считаю, что у нас есть все возможности, чтобы подготовиться к этим играм самым достойным образом", — пояснил Кобяков.

Минск был назван столицей II Европейских игр в октябре 2016 года на заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов .

Указ о реконструкции стадиона "Динамо" был подписан президентом Беларуси Александром Лукашенко в 2014 году. Глава государства также потрудился на его реконструкции весной 2016 года .