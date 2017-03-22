МИНСК, 22 мар — Sputnik. Финальный поединок Кубка Беларуси по футболу впервые пройдет в Гродно, сообщили в пресс-службе Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ).

"Решающий поединок второго по значимости клубного турнира страны состоится 28 мая на стадионе ЦСК "Неман" в Гродно", — рассказали в АБФФ.

Матч пройдет 28 мая.

В апреле пройдут полуфинальные встречи. Так, в Слуцке местный одноименный клуб примет солигорский "Шахтер" 5 апреля, в этот же день брестское "Динамо" сыграет против борисовского БАТЭ. Ответные поединки пройдут 26 апреля.

Напомним, в прошлом году финал Кубка состоялся в Бресте. Победу тогда праздновал "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), обыгравший БАТЭ в серии послематчевых пенальти (3:2).

До этого решающий поединок 21 раз принимал Минск, по одному разу Витебск, Гомель, Борисов и Жодино.