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Гродно примет финал Кубка Беларуси по футболу

22.03.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мар — Sputnik. Финальный поединок Кубка Беларуси по футболу впервые пройдет в Гродно, сообщили в пресс-службе Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ).

"Решающий поединок второго по значимости клубного турнира страны состоится 28 мая на стадионе ЦСК "Неман" в Гродно", — рассказали в АБФФ.

Матч пройдет 28 мая.

В апреле пройдут полуфинальные встречи. Так, в Слуцке местный одноименный клуб примет солигорский "Шахтер" 5 апреля, в этот же день брестское "Динамо" сыграет против борисовского БАТЭ. Ответные поединки пройдут 26 апреля. 

Напомним, в прошлом году финал Кубка состоялся в Бресте. Победу тогда праздновал "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), обыгравший БАТЭ в серии послематчевых пенальти (3:2).

До этого решающий поединок 21 раз принимал Минск, по одному разу Витебск, Гомель, Борисов и Жодино.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Арена, на которой пройдет решающий поединок, вмещает 8,5 тысячи болельщиков.

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