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Товарищеский матч. Германия победила Англию

23.03.2017 03:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня сборные Германии и Англии сыграли товарищеский матч на стадионе «Сигнал Идуна Парк» (1:0).

Свою последнюю встречу за национальную команду провел форвард Лукас Подольски.

Товарищеский матч

Германия – Англия 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
22 марта, 22.45, «Сигнал Идуна Парк»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 69 Подольски.
Германиятер Стеген, Хуммельс, Рюдигер, Хектор, Вайгль (Джан, 66), Киммих, Сане, Кроос, Брандт (Шюррле, 59), Подольски (Руди, 84), Вернер (Мюллер, 77).
АнглияХарт, Кэйхилл, Смоллинг (Стоунз, 84), Бертран (Шоу, 83), Кин, Алли (Лингард, 71), Ливермор (Уорд-Проуз, 83), Лаллана (Редмонд, 66), Дайер, Уокер, Варди (Рэшфорд, 70).

 

 
 
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Сегодня сборные Германии и Англии сыграли товарищеский матч на стадионе «Сигнал Идуна Парк» (1:0).

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