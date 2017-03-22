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Товарищеский матч. Германия победила Англию
23.03.2017 03:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня сборные Германии и Англии сыграли товарищеский матч на стадионе «Сигнал Идуна Парк» (1:0).
Свою последнюю встречу за национальную команду провел форвард Лукас Подольски.
Товарищеский матч
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Сегодня сборные Германии и Англии сыграли товарищеский матч на стадионе «Сигнал Идуна Парк» (1:0).
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