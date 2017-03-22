﻿ НХЛ. Два очка Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Коламбус», Кулемин забил «Рейнджерс», «Анахайм» победил «Эдмонтон». 21.by
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НХЛ. Два очка Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Коламбус», Кулемин забил «Рейнджерс», «Анахайм» победил «Эдмонтон»

23.03.2017 08:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Регулярный чемпионат

Коламбус – Торонто 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)
Дата проведения
23 марта, 02.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 8 Комаров (Кадри)
0:2 – 10 Мэттьюс (Гардинер, В. Нюландер)
1:2 – 20 Савар (Дженнер, Дубински)
2:2 – 26 Саад (Ганье, Веренски)
2:3 – 33 В. Нюландер (Бозак)
2:4 – 55 Кадри (Зайцев, Комаров)
2:5 – 57 Зайцев (Гардинер)

 

Рейнджерс – Айлендерс 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)
Дата проведения
23 марта, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 22 Зукарелло-Асен (Степан, Зибанежад)
1:1 – 23 Ли (Ледди, Бовилье)
2:1 – 26 Нэш (Холден, Линдберг)
2:2 – 45 Кулемин (Хо-Сэнг, Бовилье)
2:3 – 52 Лэдд (Таварес, Ли)

 

Анахайм – Эдмонтон 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)
Дата проведения
23 марта, 05.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 5 Драйзайтль (Макдэвид, Марун)
1:1 – 7 Ивс (Линдхольм, Гецлаф)
1:2 – 8 Макдэвид (Рассел, Драйзайтль)
2:2 – 19 Линдхольм (Гецлаф, Ракелль)
3:2 – 21 Мэнсон (Линдхольм)
4:2 – 31 Ракелль (Гецлаф)
4:3 – 59 Летесту (Марун, Макдэвид)

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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