﻿ НБА. «Бостон» выиграл у «Индианы», «Денвер» нанес поражение «Кливленду» и другие результаты. 21.by
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НБА. «Бостон» выиграл у «Индианы», «Денвер» нанес поражение «Кливленду» и другие результаты

23.03.2017 07:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. Борющийся за высокие позиции на Востоке «Бостон» одержал победу над «Индианой» (109:100), которая надеется попасть в плей-офф. «Денвер» нанес поражение действующему чемпиону «Кливленду» (126:113).

НБА

Регулярный чемпионат

Орландо – Шарлотт 102:109 (27:21, 27:27, 28:29, 20:32)
Дата проведения
23 марта, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика
Орландо
Росс (19), Пэйтон (15), Фурнье (15), Вучевич (14 + 12 подборов + 8 передач), Гордон (7)  старт; Микс (10), Хезонья (8 + 7 подборов), Огастин (6), Уотсон (4), Бийомбо (4).
Шарлотт
Уокер (22 + 7 передач), Зеллер (15), Батюм (10 + 6 передач + 5 потерь), Кидд-Гилкрист (9), Марв. Уильямс (7 + 10 подборов)  старт; Белинелли (20), Камински (18), Уэбер (4), Лэмб (4 + 8 подборов).

 

Бостон – Индиана 109:100 (21:19, 28:23, 39:32, 21:26)
Дата проведения
23 марта, 02.30, «TD Garden»
Онлайн матча Статистика
Бостон
Томас (25), Брэдли (18 + 8 подборов), Краудер (15), Хорфорд (15 + 8 подборов + 8 передач), Джонсон (4)  старт; Олиник (11 + 8 подборов), Смарт (9), Браун (6), Зеллер (6).
Индиана
Джордж (37 + 5 потерь), Тиг (25 + 6 передач), Янг (8), Тернер (7 + 9 подборов), Майлз (5)  старт; Аллен (8 + 14 подборов), Эллис (5), Брукс (3), Джефферсон (2), Робинсон (0), Кристмас (0).

 

Чикаго – Детройт 117:95 (32:23, 27:30, 32:20, 26:22)
Дата проведения
23 марта, 03.00, «United Center»
Онлайн матча Статистика
Чикаго
Миротич (28), Ловернь (17 + 7 подборов), Батлер (16 + 12 передач), Ципзер (15), Рондо (5 + 9 передач)  старт; Портис (12), Валентайн (8), Грант (7), Картер-Уильямс (6), Морроу (3), Кэнан (0).
Детройт
Харрис (14), М-с Моррис (14), Смит (9 + 7 передач), Драммонд (8 + 17 подборов), Колдуэлл-Поуп (5)  старт; Луэр (13), Джонсон (12), Марьянович (7), Джексон (6), Бэйнс (4), Буллок (3), Удрих (0), Хиллиард (0).

 

Оклахома-Сити – Филадельфия 122:97 (29:22, 34:28, 32:20, 27:27)
Дата проведения
23 марта, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Статистика
Оклахома-Сити
Уэстбрук (18 + 11 подборов + 14 передач + 5 потерь), Оладипо (18), Роберсон (9), Гибсон (8), Адамс (6)  старт; Кантер (24 + 11 подборов), Макдермотт (13), Коллисон (7), Кристон (6), Абринес (5), Грант (3), Сабонис (3), Коул (2).
Филадельфия
Ковингтон (12), Шарич (12), Окафор (6), Луваву-Кабарро (3), Макконнелл (2)  старт; Стаускас (20), Лонг (13), Холмс (11), Андерсон (8), Родригес (6), Хендерсон (4).

 

Вашингтон – Атланта 104:100 (16:20, 24:26, 27:21, 37:33)
Дата проведения
23 марта, 03.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Статистика
Вашингтон
Бил (28 + 9 подборов), Уолл (22 + 10 передач), М-ф Моррис (13 + 7 подборов), Портер (10 + 8 подборов), Гортат (4)  старт; Смит (8), Дженнингс (5 + 6 передач), Богданович (5), Убре (5), Маинми (4 + 10 подборов).
Атланта
Хардуэй (29), Шредер (18 + 6 передач + 10 потерь), Ховард (14 + 16 подборов), Сефолоша (10), Ильясова (5 + 8 подборов)  старт; Данливи (9), Принс (7), Хамфрис (6), Дилэйни (2), Мускала (0).

 

Денвер – Кливленд 126:113 (34:31, 39:28, 28:31, 25:23)
Дата проведения
23 марта, 04.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Статистика
Денвер
Харрис (21), Чендлер (18), Йокич (16 + 10 подборов + 7 передач), Пламли (12 + 7 подборов), Нельсон (3 + 9 передач)  старт; Бартон (20), Фарид (17 + 9 подборов), Мюррэй (15), Эрнангомес (4), Артур (0).
Кливленд
Ирвинг (33), Джеймс (18), Лав (9 + 7 подборов), Томпсон (6), Джей Ар Смит (3)  старт; Уильямс (19), Корвер (9), Шамперт (5), Джонс (5), Фрай (4), Уильямс (2), Лиггинс (0), Джефферсон (0).

 

Сакраменто – Милуоки 98:116 (24:25, 26:44, 25:21, 23:26)
Дата проведения
23 марта, 05.30, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Статистика
Сакраменто
Хилд (21), Аффлало (12), Коллисон (10 + 7 передач), Коули-Стайн (10 + 7 подборов + 4 блок-шота), Лабиссьер (8 + 8 подборов)  старт; Эванс (18), Темпл (12), Папаяннис (4 + 7 подборов), Толливер (3), Маклемор (0).
Милуоки
Адетокумбо (32 + 13 подборов + 6 передач), Миддлтон (13), Брогдон (12), Макер (4), Снелл (3)  старт; Монро (15), Телетович (13), Хоуз (10), Терри (9), Деллаведова (3), Вон (2), Джонс (0).

 

Юта – Нью-Йорк 108:101 (26:34, 25:21, 21:20, 36:26)
Дата проведения
23 марта, 05.30, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Статистика
Юта
Гобер (35 + 13 подборов + 4 блок-шота), Хэйворд (19 + 8 подборов), Джордж Хилл (15 + 7 подборов), Диао (5), Худ (3)  старт; Нето (10), Джонсон (10), Уити (6), Инглс (5), Беркс (0), Лайлс (0).
Нью-Йорк
Порзингис (24 + 7 подборов), Роуз (17 + 6 передач), Энтони (16), Ли (12), Томас (4 + 9 подборов)  старт; Эрнангомес (9 + 10 подборов), Холидэй (8), Бэйкер (7), О’Куинн (4), Рэндл (0), Кузминскас (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

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