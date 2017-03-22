НБА. «Бостон» выиграл у «Индианы», «Денвер» нанес поражение «Кливленду» и другие результаты
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. Борющийся за высокие позиции на Востоке «Бостон» одержал победу над «Индианой» (109:100), которая надеется попасть в плей-офф. «Денвер» нанес поражение действующему чемпиону «Кливленду» (126:113).
НБА
Регулярный чемпионат
Дата проведения
23 марта, 02.00,
«Amway Center»
Орландо
(19),
Росс (15),
Пэйтон (15),
Фурнье (14 + 12 подборов + 8 передач),
Вучевич (7) Гордон старт;
(10),
Микс (8 + 7 подборов),
Хезонья (6),
Огастин (4),
Уотсон (4). Бийомбо
Шарлотт
(22 + 7 передач),
Уокер (15),
Зеллер (10 + 6 передач + 5 потерь),
Батюм (9),
Кидд-Гилкрист (7 + 10 подборов) Марв. Уильямс старт;
(20),
Белинелли (18),
Камински (4),
Уэбер (4 + 8 подборов). Лэмб
Дата проведения
23 марта, 02.30,
«TD Garden»
Бостон
(25),
Томас (18 + 8 подборов),
Брэдли (15),
Краудер (15 + 8 подборов + 8 передач),
Хорфорд (4) Джонсон старт;
(11 + 8 подборов),
Олиник (9),
Смарт (6),
Браун (6). Зеллер
Индиана
(37 + 5 потерь),
Джордж (25 + 6 передач),
Тиг (8),
Янг (7 + 9 подборов),
Тернер (5) Майлз старт;
(8 + 14 подборов),
Аллен (5),
Эллис (3),
Брукс (2),
Джефферсон (0),
Робинсон (0). Кристмас
Дата проведения
23 марта, 03.00,
«United Center»
Чикаго
(28),
Миротич (17 + 7 подборов),
Ловернь (16 + 12 передач),
Батлер (15),
Ципзер (5 + 9 передач) Рондо старт;
(12),
Портис (8),
Валентайн (7),
Грант (6),
Картер-Уильямс (3),
Морроу (0). Кэнан
Детройт
(14),
Харрис (14),
М-с Моррис (9 + 7 передач),
Смит (8 + 17 подборов),
Драммонд (5) Колдуэлл-Поуп старт;
(13),
Луэр (12),
Джонсон (7),
Марьянович (6),
Джексон (4),
Бэйнс (3),
Буллок (0),
Удрих (0). Хиллиард
Дата проведения
23 марта, 03.00,
«Chesapeake Energy Arena»
Оклахома-Сити
(18 + 11 подборов + 14 передач + 5 потерь),
Уэстбрук (18),
Оладипо (9),
Роберсон (8),
Гибсон (6) Адамс старт;
(24 + 11 подборов),
Кантер (13),
Макдермотт (7),
Коллисон (6),
Кристон (5),
Абринес (3),
Грант (3),
Сабонис (2). Коул
Филадельфия
(12),
Ковингтон (12),
Шарич (6),
Окафор (3),
Луваву-Кабарро (2) Макконнелл старт;
(20),
Стаускас (13),
Лонг (11),
Холмс (8),
Андерсон (6),
Родригес (4). Хендерсон
Дата проведения
23 марта, 03.00,
«Verizon Center»
Вашингтон
(28 + 9 подборов),
Бил (22 + 10 передач),
Уолл (13 + 7 подборов),
М-ф Моррис (10 + 8 подборов),
Портер (4) Гортат старт;
(8),
Смит (5 + 6 передач),
Дженнингс (5),
Богданович (5),
Убре (4 + 10 подборов). Маинми
Атланта
(29),
Хардуэй (18 + 6 передач + 10 потерь),
Шредер (14 + 16 подборов),
Ховард (10),
Сефолоша (5 + 8 подборов) Ильясова старт;
(9),
Данливи (7),
Принс (6),
Хамфрис (2),
Дилэйни (0). Мускала
Дата проведения
23 марта, 04.00,
«Pepsi Center»
Денвер
(21),
Харрис (18),
Чендлер (16 + 10 подборов + 7 передач),
Йокич (12 + 7 подборов),
Пламли (3 + 9 передач) Нельсон старт;
(20),
Бартон (17 + 9 подборов),
Фарид (15),
Мюррэй (4),
Эрнангомес (0). Артур
Кливленд
(33),
Ирвинг (18),
Джеймс (9 + 7 подборов),
Лав (6),
Томпсон (3) Джей Ар Смит старт;
(19),
Уильямс (9),
Корвер (5),
Шамперт (5),
Джонс (4),
Фрай (2),
Уильямс (0),
Лиггинс (0). Джефферсон
Дата проведения
23 марта, 05.30, «Golden 1 Center»
Сакраменто
(21),
Хилд (12),
Аффлало (10 + 7 передач),
Коллисон (10 + 7 подборов + 4 блок-шота),
Коули-Стайн (8 + 8 подборов) Лабиссьер старт;
(18),
Эванс (12),
Темпл (4 + 7 подборов),
Папаяннис (3),
Толливер (0). Маклемор
Милуоки
(32 + 13 подборов + 6 передач),
Адетокумбо (13),
Миддлтон (12),
Брогдон (4),
Макер (3) Снелл старт;
(15),
Монро (13),
Телетович (10),
Хоуз (9),
Терри (3),
Деллаведова (2),
Вон (0). Джонс
Дата проведения
23 марта, 05.30,
«Vivint Smart Home Arena»
Юта
(35 + 13 подборов + 4 блок-шота),
Гобер (19 + 8 подборов),
Хэйворд (15 + 7 подборов),
Джордж Хилл (5),
Диао (3) Худ старт;
(10),
Нето (10),
Джонсон (6),
Уити (5),
Инглс (0),
Беркс (0). Лайлс
Нью-Йорк
(24 + 7 подборов),
Порзингис (17 + 6 передач),
Роуз (16),
Энтони (12),
Ли (4 + 9 подборов) Томас старт;
(9 + 10 подборов),
Эрнангомес (8),
Холидэй (7),
Бэйкер (4),
О’Куинн (0),
Рэндл (0). Кузминскас
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица НБА
Статистика НБА
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
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