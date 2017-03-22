Журналист испанской газеты El Pais Диего Торрес в эфире радио RAC 1 сообщил о том, что «Барселона» предложила полузащитнику «Реала» Иско подписать контракт.

Инсайдер утверждает, что каталонский клуб предлагает соглашение, рассчитанное на 5 лет в размере 20 миллионов евро.

Контракт Иско с «Реалом» рассчитан до лета 2018 года и, скорее всего, не будет продлен.