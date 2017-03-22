|
Журналист El Pais: «Барселона» предложила Иско контракт на 20 млн евро и 5 лет»
23.03.2017 00:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Журналист испанской газеты El Pais Диего Торрес в эфире радио RAC 1 сообщил о том, что «Барселона» предложила полузащитнику «Реала» Иско подписать контракт.
Инсайдер утверждает, что каталонский клуб предлагает соглашение, рассчитанное на 5 лет в размере 20 миллионов евро.
Контракт Иско с «Реалом» рассчитан до лета 2018 года и, скорее всего, не будет продлен.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист испанской газеты El Pais Диего Торрес в эфире радио RAC 1 сообщил о том, что «Барселона» предложила полузащитнику «Реала» Иско подписать контракт.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии