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АБФФ передаст ФХРБ около 270 кв.метров офисов в Доме футбола за 330 тысяч долларов

23.03.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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После введения в строй технического центра сборных команд, часть персонала АБФФ перебазировалась под его крышу.

Таким образом, в Доме футбола опустели помещения общей площадью около 270 квадратных метров. Их решено передать Федерации хоккея Республики Беларусь (ФХРБ). Цена вопроса составила около 330 тысяч долларов.

Напомним, офисы АБФФ и ФХРБ находятся в одном здании по проспекту Победителей.

 
 
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После введения в строй технического центра сборных команд, часть персонала АБФФ перебазировалась под его крышу.

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