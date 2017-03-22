После введения в строй технического центра сборных команд, часть персонала АБФФ перебазировалась под его крышу.

Таким образом, в Доме футбола опустели помещения общей площадью около 270 квадратных метров. Их решено передать Федерации хоккея Республики Беларусь (ФХРБ). Цена вопроса составила около 330 тысяч долларов.

Напомним, офисы АБФФ и ФХРБ находятся в одном здании по проспекту Победителей.