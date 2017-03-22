«Манчестер Сити» включился в борьбу за вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму, на которого также претендуют «Реал» и «Ювентус».

Сообщается, что за 18-летнего голкипера сборной Италии «горожане» согласны заплатить от 120 до 150 миллионов евро – рекордную сумму в истории трансферов в мировом футболе.

Будущее Доннаруммы во многом зависит от того, состоится ли продажа «Милана» китайским инвесторам. Переговоры вратаря с итальянским клубом о новом контракте пока приостановлены.

Джанлуиджи Доннарумма: «Надеюсь остаться в «Милане». Я миланиста»