﻿ Сергей Сафарьян: «Порядка 20 команд подали заявки на участие во второй лиге. Предполагаем, удастся собрать учасников даже на две зоны». 21.by
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Сергей Сафарьян: «Порядка 20 команд подали заявки на участие во второй лиге. Предполагаем, удастся собрать учасников даже на две зоны»

23.03.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал перспективы второй лиги.

Если «Неман-Агро» переходит в первую лигу, вторая лига теряет этого участника. Есть мысли, что дальше делать с третьим дивизионом?

– Порядка двадцати команд уже подали заявки и проявили интерес к выступлению во второй лиге. При формировании ее сметы расходов исполком решил значительно снизить взнос, и это возымело действие. Процесс еще идет: предполагаем, что участников удастся собрать даже на две зоны, – сказал Сафарьян.

Сергей Сафарьян: «Объединение второй лиги и чемпионатов областей? Областные федерации хотят, чтобы в каждой области было свое первенство»

Сергей Сафарьян: «У «Немана-Агро» есть определенные финансовые вопросы, но Сергей Румас сейчас занимается в том числе и ими»

 
 
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