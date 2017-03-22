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Сергей Сафарьян: «Порядка 20 команд подали заявки на участие во второй лиге. Предполагаем, удастся собрать учасников даже на две зоны»
23.03.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал перспективы второй лиги.
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– Порядка двадцати команд уже подали заявки и проявили интерес к выступлению во второй лиге. При формировании ее сметы расходов исполком решил значительно снизить взнос, и это возымело действие. Процесс еще идет: предполагаем, что участников удастся собрать даже на две зоны, – сказал Сафарьян.
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Сергей Сафарьян: «Порядка 20 команд подали заявки на участие во второй лиге. Предполагаем, удастся собрать учасников даже на две зоны»
Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал перспективы второй лиги.
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