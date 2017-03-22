Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал перспективы второй лиги.

— Если «Неман-Агро» переходит в первую лигу , вторая лига теряет этого участника. Есть мысли, что дальше делать с третьим дивизионом?

– Порядка двадцати команд уже подали заявки и проявили интерес к выступлению во второй лиге. При формировании ее сметы расходов исполком решил значительно снизить взнос, и это возымело действие. Процесс еще идет: предполагаем, что участников удастся собрать даже на две зоны, – сказал Сафарьян.

Сергей Сафарьян: «Объединение второй лиги и чемпионатов областей? Областные федерации хотят, чтобы в каждой области было свое первенство»