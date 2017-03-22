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27 марта АБФФ подпишет контракт с «Белтелекомом»
23.03.2017 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как заявил на пресс-конференции 22 марта председатель АБФФ Сергей Румас, 27 марта в 14:00 планируется подписание партнерского соглашения с «Белтелекомом».
«Предлагаем всем следить за этим большим событием. Очень надеемся, что оно станет еще одним шагом для популяризации белорусского футбола,» – сказал Румас.
Напомним, ранее соглашение с «Белтелекомом» анонсировал Владимир Бережков.
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Как заявил на пресс-конференции 22 марта председатель АБФФ Сергей Румас, 27 марта в 14:00 планируется подписание партнерского соглашения с «Белтелекомом».
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