Как заявил на пресс-конференции 22 марта председатель АБФФ Сергей Румас, 27 марта в 14:00 планируется подписание партнерского соглашения с «Белтелекомом».

«Предлагаем всем следить за этим большим событием. Очень надеемся, что оно станет еще одним шагом для популяризации белорусского футбола,» – сказал Румас.

Напомним, ранее соглашение с «Белтелекомом» анонсировал Владимир Бережков.

Владимир Бережков: «На мази» соглашение с «Белтелекомом» на сумму 100 тысяч долларов на прокладку оптоволокна на стадионы»