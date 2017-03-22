﻿ Майами (WTA). Саснович обыграла 44-ю ракетку мира Корне и вышла во второй круг. 21.by
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Майами (WTA). Саснович обыграла 44-ю ракетку мира Корне и вышла во второй круг

23.03.2017 09:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Miami Open

Индиан-Уэллс, США

21 марта – 2 апреля 2017

Premier Mandatory

Призовой фонд – 6 993 450 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Александра Саснович (Беларусь)  Ализе Корне (Франция)
6:41:66:4
Дата проведения
23 марта, 00.40
Онлайн матча

 

Лара Аррубаррена (Испания)  Наталья Вихлянцева (Россия)
7:56:1
Дата проведения
21 марта, 17.56
Онлайн матча

 

Дуань Ин-Ин (Китай)  Лаура Зигемунд (Германия)
7:66:3
Дата проведения
21 марта, 17.13
Онлайн матча

 

Мэнди Минелла (Люксембург)  Кристина Плишкова (Чехия)
7:65:77:5
Дата проведения
21 марта, 18.16
Онлайн матча

 

Виктория Голубич (Швейцария)  Цветана Пиронкова (Болгария)
3:66:16:1
Дата проведения
21 марта, 19.32
Онлайн матча

 

Наоми Осака (Япония)  Кристина Кучова (Словакия)
6:26:3
Дата проведения
21 марта, 19.24
Онлайн матча

 

Сара Эррани (Италия)  Белинда Бенчич (Швейцария)
6:34:66:3
Дата проведения
21 марта, 21.03
Онлайн матча

 

Катерина Бондаренко (Украина)  Паула Бадоса Хиберт (Испания)
6:47:5
Дата проведения
21 марта, 21.40
Онлайн матча

 

Юханна Ларссон (Швеция)  Моника Никулеску (Румыния)
6:36:1
Дата проведения
21 марта, 20.52
Онлайн матча

 

Кирстен Флипкенс (Бельгия)  Дженнифер Брэди (США)
3:66:37:5
Дата проведения
21 марта, 23.29
Онлайн матча

 

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)  Леся Цуренко (Украина)
3:2
Дата проведения
21 марта, 23.19
Онлайн матча

 

Шуай Пэн (Китай)  Данка Ковинич (Черногория)
6:20:0
Дата проведения
21 марта, 22.37
Онлайн матча

 

Полин Парментье (Франция)  Осиан Додин (Франция)
6:26:1
Дата проведения
23 марта, 01.25
Онлайн матча

 

Карина Виттхефт (Германия)  Николь Гиббс (США)
6:36:3
Дата проведения
22 марта, 00.50
Онлайн матча

 

Сорана Кырстя (Румыния)  Моника Пуиг (Пуэрто-Рико)
6:26:4
Дата проведения
23 марта, 03.17
Онлайн матча

 

 
 
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Miami Open Индиан-Уэллс, США 21 марта – 2 апреля 2017 Premier Mandatory Призовой фонд – 6 993 450 долларов Открытые корты, хард Первый круг .

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