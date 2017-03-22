Генеральная прокуратура прокомментировала задержку вынесения решения по делу о договорных матчах, по которому проходят около 20 человек, причастных к белорусскому футболу.

«По уголовному делу о договорных матчах, по которому привлечены в качестве обвиняемых Замара В.И., Сыроквашко Ю.В., Рыжко Ю.А. и другие лица сообщаю, что указанное уголовное дело находится в Генеральной прокуратуре Республики Беларусь, поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 264 УПК Республики Беларусь в случае заявления обвиняемым ходатайства об освобождении его от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным статьей 88-1 УК Республики Беларусь, прокурор или его заместитель принимают решение по уголовному делу после рассмотрения в установленном порядке данного ходатайства. По итогам рассмотрения ходатайства прокурор или его заместитель направляют уголовное дело в суд либо прекращают предварительное расследование по уголовному делу в соответствии с частью 2 статьи 30 УПК Республики Беларусь.

До рассмотрения в установленном порядке ходатайств обвиняемых об освобождении от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным статьей 88-1 Уголовного кодекса, принять какое-либо решение по уголовному делу не представляется возможным», – говорится в письме за подписью старшего прокурора управления по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом В. Бабашинского.

Статья 88-1 УК РБ предполагает освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольными возмещением причиненного ущерба.

Отметим, что Следственный комитет распространил информацию о том, что данное дело завершено и что обвиняемые знакомятся с материалами дела 23 января 2017 года. Согласно ст. 257 УПК РБ срок ознакомления не может превышать один месяц, после чего дело должно быть направлено прокурору, который, согласно ст. 264 УПК РБ в срок до 15 суток принимает решение о передаче дела в суд, возвращении дела на дополнительное расследование либо о прекращении предварительного расследования. Таким образом, решение по данному делу должно было быть принято не позднее 11 марта 2017 года.

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