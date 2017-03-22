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COPE: «Монако» отказался продавать Мбаппе в «МЮ» за 80 и 110 млн евро

23.03.2017 10:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Монако» Килианом Мбаппе.

Английский клуб сделал уже два официальных предложения о трансфере 18-летнего форварда.

«МЮ» сперва предложил 80 миллионов евро, а затем, после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Монако» (5:3), – 110 миллионов.

Французы дважды ответили отказом. «Монако» пока не планирует расставаться с Мбаппе.

«Реал», несмотря на сообщения в СМИ, пока не делал предложений о покупке игрока.

Мбаппе в 32 матчах этого сезона во всех турнирах забил 19 голов и отдал 8 результативных пасов.

Новый Анри, который помог «Монако» выбить «Ман Сити»

 
 
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«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Монако» Килианом Мбаппе.

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