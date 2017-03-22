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Швеция – Беларусь. На матч продано 28500 билетов
23.03.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
На матч квалификации ЧМ-2018 Швеция – Беларусь продано 28 500 билетов.
Встреча пройдет 25 марта в 18:00 по местному времени на стадионе Friends Arena в Стокгольме, вмещающей 50 тысяч зрителей.
Отметим, в Стокгольме проживает 921 тыс. человек (2 млн с учетом агломерации). Население страны составляет 10 млн человек.
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На матч квалификации ЧМ-2018 Швеция – Беларусь продано 28 500 билетов.
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