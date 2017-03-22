На матч квалификации ЧМ-2018 Швеция – Беларусь продано 28 500 билетов.

Встреча пройдет 25 марта в 18:00 по местному времени на стадионе Friends Arena в Стокгольме, вмещающей 50 тысяч зрителей.

Отметим, в Стокгольме проживает 921 тыс. человек (2 млн с учетом агломерации). Население страны составляет 10 млн человек.