Главный тренер Диего Симеоне прокомментировал слухи о его возможном уходе из клуба.

– Я здесь уже пять с половиной лет. Я счастлив, потому что ежедневно получаю от игроков своего рода витамины. Вот что поддерживает во мне здоровье. Посмотрите, как команда проявила себя в матче с «Севильей». Вот это дает мне надежду.

- Вас не беспокоит, что все замыкается на вашей фигуре?

– С первого дня для меня это была большая ответственность. Я прибыл сюда, конечно, не как тренер – я стал им позже, – а как игрок, кумир болельщиков. Я сразу ощутил большую ответственность. Во мне люди увидели революцию.

- И вам комфортно в этой роли?

– Чем в жизни больше трудностей и ответственности, тем лучше я себя чувствую. Мне абсолютно не на что жаловаться за все то время, что я в команде.

- После финала Лиги чемпионов в Милане вы сказали, что будете думать о своем будущем. Эти слова были спонтанными?

– Я пришел в пресс-центр. Мне пришлось для этого пройти там, где отмечал победу . Мне было больно. И я представил, каким трудным будет следующий сезон, как трудно будет снова зарядить моих парней.

– Вы преодолели ту ситуацию?

– Нет. Мне нужно было подумать. Но только представьте, у меня было 35 миллионов причин, чтобы уйти в другой клуб. 35 миллионов! Но я не захотел, потому что по-прежнему идентифицирую себя с .

Клуб станет еще лучше и еще больше. Скоро будет новый стадион, бюджет станет еще больше.

- Почему же вы сократили срок контракта с 2020 до 2018 года?

– Потому что мы поняли, что так будет лучше для меня и для клуба.

- Для клуба-то почему лучше?

– Контракт был улучшен. Клубу трудно долгое время поддерживать тренера, потому что приходится платить. Очевидно, если платишь меньше, это менее болезненно, – сказал Симеоне.

46-летний аргентинский специалист работает в «Атлетико» с 2011 года.