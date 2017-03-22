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Дмитрий Герчиков: «С каждой новостью о «Цмоках» все больше стыдно за клуб»
23.03.2017 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Журналист Дмитрий Герчиков прокомментировал увольнение Игоря Грищука с поста главного тренера «Цмокаў».
«С каждой новостью о «Цмоках» все больше стыдно за клуб. Менеджмент осенью обещал работать «по-новому, профессионально». Оно и видно, ага,» – написал Герчиков в своем Twitter.
«Увольнение имело смысл после вылета из Кубка ФИБА, а не за 5 туров до конца с подставой новому тренеру в виде отсутствия состава,» – добавил он в реплаях.
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Журналист Дмитрий Герчиков прокомментировал увольнение Игоря Грищука с поста главного тренера «Цмокаў».
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