Журналист Дмитрий Герчиков прокомментировал увольнение Игоря Грищука с поста главного тренера «Цмокаў».

«С каждой новостью о «Цмоках» все больше стыдно за клуб. Менеджмент осенью обещал работать «по-новому, профессионально». Оно и видно, ага,» – написал Герчиков в своем Twitter.

«Увольнение имело смысл после вылета из Кубка ФИБА, а не за 5 туров до конца с подставой новому тренеру в виде отсутствия состава,» – добавил он в реплаях.

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