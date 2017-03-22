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Габриэла Коукалова: «Если Кубок мира будет в Тюмени, совершенно точно не поеду туда»

23.03.2017 13:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова рассказала о разговоре с президентом Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсом Бессеюбергом на Кубке мира в Холменколлене.

«Думаю, в допинговом скандале господин Бессберг повел себя неадекватно. На мой взгляд, его поведение похоже на насмешку.

– Какая реакция была на то, что вы не подали ему руку?

– Спортсмены отреагировали положительно. Все были удивлены тому, что мне хватило смелости, которой нет у других.

– А сам Бессеберг?

– Он не был рад. При первой же возможности он остановил меня, когда я возвращалась с гонки. Мы встретились перед отелем и бесконечно долго спорили.

Я сказала ему, что усилия для решения допинговой проблемы прикладываются недостаточно. Мы говорили о том, почему он оставил Тюмени Кубок мира на следующий год. Почему он ничего не сделал, когда у русских такой скандал.

Сказала, что если гонки в следующем сезоне будут в Тюмени, то совершенно точно не поеду туда.

– И как он это объяснил?

– Наверное, он один из лучших актеровов, которых я встречала. Если бы это увидели актеры из США, наверное, они бы испугались конкуренции с ним. Это смешно. Конечно, он знает, что говорить, и повторяет одно и то же.

– Он не принимает во внимание позицию МОК, который рекомендовал не отдавать России новые соревнования?

– Его это не беспокоит. И не только это. Он говорит, что IBU хочет разобраться с допинговыми скандалами, но не поддерживает позицию спортсменов.

Бессеберг сказал, что Кубка мира мира в России не будет, обещает дополнительные наказания тем, кто нарушил антидопинговые правила. Мне интересно, что будет на самом деле, и сможет ли он выполнить обещания, – сказала Коукалова.

 
 
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Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова рассказала о разговоре с президентом Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсом Бессеюбергом на Кубке мира в...

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