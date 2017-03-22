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«Арсенал» готов летом заплатить за Турана 25 млн фунтов
23.03.2017 13:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Барселоны» Арда Туран может продолжить карьеру в Англии.
30-летним хавбеком сборной Турции интересуется «Арсенал».
Лондонцы рассматривают Турана в качестве наиболее приемлемой замены полузащитнику Месуту Озилу, контракт которого рассчитан до 2018 года.
«Арсенал» планирует летом предложить за Турана 25 миллион фунтов.
Подробную статистику выступлений игрока смотрите
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Полузащитник «Барселоны» Арда Туран может продолжить карьеру в Англии.
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