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«Арсенал» готов летом заплатить за Турана 25 млн фунтов

23.03.2017 13:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Барселоны» Арда Туран может продолжить карьеру в Англии.

30-летним хавбеком сборной Турции интересуется «Арсенал».

Лондонцы рассматривают Турана в качестве наиболее приемлемой замены полузащитнику Месуту Озилу, контракт которого рассчитан до 2018 года.

«Арсенал» планирует летом предложить за Турана 25 миллион фунтов.

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

 
 
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Полузащитник «Барселоны» Арда Туран может продолжить карьеру в Англии.

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