﻿ «Эрцгебирге» – «Динамо-Брест». Товарищеский матч будет показан на большом экране в центре Бреста. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

«Эрцгебирге» – «Динамо-Брест». Товарищеский матч будет показан на большом экране в центре Бреста

23.03.2017 13:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Футбольный клуб «Динамо-Брест» организует трансляцию товарищеского матча против немецкого «Эрцгебирге», который пройдет 24 марта в 20:00 на стадионе немецкого клуба, на большом светодиодном экране возле кинотеатра «Беларусь».

Комментировать матч из Германии будет Владимир Новицкий.

Трансляцию также можно будет посмотреть в прямом эфире официального YouTube-канала «Динамо-Брест».

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футбольный клуб «Динамо-Брест» организует трансляцию товарищеского матча против немецкого «Эрцгебирге», который пройдет 24 марта в 20:00 на стадионе немецкого...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Габриэла Коукалова: «Если Кубок мира будет в Тюмени, совершенно точно не поеду туда»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика