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«Эрцгебирге» – «Динамо-Брест». Товарищеский матч будет показан на большом экране в центре Бреста
23.03.2017 13:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Футбольный клуб «Динамо-Брест» организует трансляцию товарищеского матча против немецкого «Эрцгебирге», который пройдет 24 марта в 20:00 на стадионе немецкого клуба, на большом светодиодном экране возле кинотеатра «Беларусь».
Комментировать матч из Германии будет Владимир Новицкий.
Трансляцию также можно будет посмотреть в прямом эфире официального YouTube-канала «Динамо-Брест».
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Футбольный клуб «Динамо-Брест» организует трансляцию товарищеского матча против немецкого «Эрцгебирге», который пройдет 24 марта в 20:00 на стадионе немецкого...
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