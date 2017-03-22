МИНСК, 23 мар — Sputnik. Футбольный болельщик из Екатеринбурга Алексей Маврин, ставший одним из героев публикации британского таблоида The Mirror о российских фанатах, заявил, что не понимает, зачем журналисты британского издания вырвали его слова из контекста и слепили материал из нужных им вещей.

Ранее The Mirror опубликовал итоги "шокирующего расследования". Британские журналисты выдали кулачные бои на Масленицу за подготовку фанатов к нападению на англичан во время Чемпионата мира по футболу-2018.

"Они рассказали, что проводят собственное расследование. На встрече также присутствовал переводчик, я общался с ними на русском языке. Согласился пообщаться с ними из чистого интереса. Не понимаю, зачем журналисты издания на ровном месте вывернули мою речь наизнанку. Все переведено достоверно, но очевидно, что некоторые фразы вырваны из контекста и поданы под ужасным соусом", — сказал Маврин в интервью RT .

Болельщик отметил, что в беседе с журналистами рассказал, как стал свидетелем марсельских беспорядков во время чемпионата Европы во Франции прошлым летом. "И говорили мы именно об этом. Они зацепились за какие-то нужные им вещи и слепили из них материал", — уточнил он.

Марвин подчеркнул, что никому не угрожал. "Просто объяснил, что если в одной группе или в плей-офф пересекутся пути Сербии и Хорватии, то правоохранительным органам придется серьезно напрячься, чтобы предотвратить столкновения", — продолжил он.

Ничего особенного, обратил внимание болельщик, он не сказал. "Меня больше беспокоит, зачем СМИ раздули, что мы якобы готовимся к военной операции, — это ведь полный бред. В Екатеринбурге банально нет такого количества хулиганов, чтобы представлять опасность для приезжих", — уточнил Марвин.

Отдельно Маврин высказался о фотографиях с празднования Масленицы в качестве иллюстраций к публикации статьи.

"Фотографии именно в этот материал вставили неслучайно. Англичане хотели показать, что у нас это в крови. На самом же деле, кулачные бои — народная забава, такая же как в Англии бокс. У них ведь не только футбол в почете. Я в этот день тоже был на праздновании Масленицы, и у нас еще больше народу участвовало в подобных забавах", — подчеркнул Маврин.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.