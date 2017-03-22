﻿ Герой "шокирующего расследования" Mirror: мои фразы вырвали из контекста. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Герой "шокирующего расследования" Mirror: мои фразы вырвали из контекста

23.03.2017 13:30 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Футбольный болельщик из Екатеринбурга Алексей Маврин, ставший одним из героев публикации британского таблоида The Mirror о российских фанатах, заявил, что не понимает, зачем журналисты британского издания вырвали его слова из контекста и слепили материал из нужных им вещей.

Герой "шокирующего расследования" Mirror: мои фразы вырвали из контекста
© Алексей Василькин
Британцы выдали кулачный бой на Масленицу за тренировку "ультрас"

Ранее The Mirror опубликовал итоги "шокирующего расследования". Британские журналисты выдали кулачные бои на Масленицу за подготовку фанатов к нападению на англичан во время Чемпионата мира по футболу-2018.

"Они рассказали, что проводят собственное расследование. На встрече также присутствовал переводчик, я общался с ними на русском языке. Согласился пообщаться с ними из чистого интереса. Не понимаю, зачем журналисты издания на ровном месте вывернули мою речь наизнанку. Все переведено достоверно, но очевидно, что некоторые фразы вырваны из контекста и поданы под ужасным соусом", — сказал Маврин в интервью RT.

Болельщик отметил, что в беседе с журналистами рассказал, как стал свидетелем марсельских беспорядков во время чемпионата Европы во Франции прошлым летом. "И говорили мы именно об этом. Они зацепились за какие-то нужные им вещи и слепили из них материал", — уточнил он.

Марвин подчеркнул, что никому не угрожал. "Просто объяснил, что если в одной группе или в плей-офф пересекутся пути Сербии и Хорватии, то правоохранительным органам придется серьезно напрячься, чтобы предотвратить столкновения", — продолжил он.

Герой "шокирующего расследования" Mirror: мои фразы вырвали из контекста
© RUPTLY.
Российские фанаты пригласили британских на ЧМ по футболу в РФ

Ничего особенного, обратил внимание болельщик, он не сказал. "Меня больше беспокоит, зачем СМИ раздули, что мы якобы готовимся к военной операции, — это ведь полный бред. В Екатеринбурге банально нет такого количества хулиганов, чтобы представлять опасность для приезжих", — уточнил Марвин.

Отдельно Маврин высказался о фотографиях с празднования Масленицы в качестве иллюстраций к публикации статьи.

"Фотографии именно в этот материал вставили неслучайно. Англичане хотели показать, что у нас это в крови. На самом же деле, кулачные бои — народная забава, такая же как в Англии бокс. У них ведь не только футбол в почете. Я в этот день тоже был на праздновании Масленицы, и у нас еще больше народу участвовало в подобных забавах", — подчеркнул Маврин.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британские журналисты, по словам болельщика, раздули из его слов настоящий скандал, словно в России готовятся не ЧМ-2018, а к военной операции.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Эрцгебирге» – «Динамо-Брест». Товарищеский матч будет показан на большом экране в центре Бреста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика