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Главный тренер «Нанси» извинится перед Черником за слова о «деревянном голкипере»

23.03.2017 14:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Нанси» Пабло Корреа извинится перед белорусским голкипером Сергеем Черником за свои слова о «деревянном голкипере». Это произойдет по возвращении Сергея Черника из расположения национальной сборной Беларуси.

Об этом в своем пресс-релизе сообщает официальный сайт «Нанси».

Напомним, Корреа назвал Черника деревянным вратарем после матча с последней командой Лиги 1 «Лорьяном», который «Нанси» проиграл, ведя в счете 2:0.

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Главный тренер «Нанси» Пабло Корреа извинится перед белорусским голкипером Сергеем Черником за свои слова о «деревянном голкипере».

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