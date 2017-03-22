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Главный тренер «Нанси» извинится перед Черником за слова о «деревянном голкипере»
23.03.2017 14:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Нанси» Пабло Корреа извинится перед белорусским голкипером Сергеем Черником за свои слова о «деревянном голкипере». Это произойдет по возвращении Сергея Черника из расположения национальной сборной Беларуси.
Об этом в своем пресс-релизе сообщает официальный сайт «Нанси».
Напомним, Корреа назвал Черника деревянным вратарем после матча с последней командой Лиги 1 «Лорьяном», который
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Главный тренер «Нанси» Пабло Корреа извинится перед белорусским голкипером Сергеем Черником за свои слова о «деревянном голкипере».
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