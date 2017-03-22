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УЕФА признала организацию интернет-трансляций чемпионата Беларуси лучшим инвестиционным проектом за 2015 год
23.03.2017 14:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
На вчерашней отчетной Конференции АБФФ руководитель департамента УЕФА по развитию национальных ассоциаций Терри Фавр вручил Председателю АБФФ Сергею Румасу две награды.
Лучшим инвестиционным проектом 2015 года была признана организация интернет-трансляций чемпионата Беларуси.
Лучшим социальным проектом 2015 года признан «Кубок Надежды» – турнир среди детских реабилитационно-оздоровительных центров.
Отметим, что АБФФ получила две из пяти номинаций в рамках UEFA HatTrick Awards.
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УЕФА признала организацию интернет-трансляций чемпионата Беларуси лучшим инвестиционным проектом за 2015 год
На вчерашней отчетной Конференции АБФФ руководитель департамента УЕФА по развитию национальных ассоциаций Терри Фавр вручил Председателю АБФФ Сергею Румасу две...
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