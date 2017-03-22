﻿ УЕФА признала организацию интернет-трансляций чемпионата Беларуси лучшим инвестиционным проектом за 2015 год. 21.by
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УЕФА признала организацию интернет-трансляций чемпионата Беларуси лучшим инвестиционным проектом за 2015 год

23.03.2017 14:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На вчерашней отчетной Конференции АБФФ руководитель департамента УЕФА по развитию национальных ассоциаций Терри Фавр вручил Председателю АБФФ Сергею Румасу две награды.

Лучшим инвестиционным проектом 2015 года была признана организация интернет-трансляций чемпионата Беларуси.

Лучшим социальным проектом 2015 года признан «Кубок Надежды» – турнир среди детских реабилитационно-оздоровительных центров.

Отметим, что АБФФ получила две из пяти номинаций в рамках UEFA HatTrick Awards.

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На вчерашней отчетной Конференции АБФФ руководитель департамента УЕФА по развитию национальных ассоциаций Терри Фавр вручил Председателю АБФФ Сергею Румасу две...

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