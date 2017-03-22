Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал, что Сергей Черник покинет расположение сборной после матча со Швецией.

«Пришла бумага из клуба с просьбой отпустить Черника после официального поединка со Швецией. У них 31 марта важная встреча с «Генгамом».

Пойдем навстречу «Нанси» и отпустим Сергея после матча в Швеции,» – сказал Криушенко.

Таким образом, в спаринге с Македонией Черник участия не примет.

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