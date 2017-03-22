﻿ Игорь Криушенко: «Нанси» попросил отпустить Черника после матча со Швецией. Пойдем навстречу и отпустим». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Игорь Криушенко: «Нанси» попросил отпустить Черника после матча со Швецией. Пойдем навстречу и отпустим»

23.03.2017 15:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал, что Сергей Черник покинет расположение сборной после матча со Швецией.

«Пришла бумага из клуба с просьбой отпустить Черника после официального поединка со Швецией. У них 31 марта важная встреча с «Генгамом».

Пойдем навстречу «Нанси» и отпустим Сергея после матча в Швеции,» – сказал Криушенко.

Таким образом, в спаринге с Македонией Черник участия не примет.

Главный тренер «Нанси» извинится перед Черником за слова о «деревянном голкипере»

Сергей Черник: «У меня нет проблем с тренером»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал, что Сергей Черник покинет расположение сборной после матча со Швецией.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Андрей Вашкевич: «Пик любви к себе и новый логотип высшей лиги переживет в день, когда ему на смену придет следующий»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика