Генсек БАТЭ и журналист «Прессбола» Андрей Вашкевич поделился мнением о новом логотипе высшей лиги.

«У нового логотипа высшей лиги много критиков и мало защитников. Так обычно и бывает. Вспомним недавнюю историю с новой эмблемой «Ювентуса», которая не понравилась никому, кроме тех, кто принял решение ее внедрить.

Но там ситуация другая: клуб как будто отказался от своей истории в пользу чистого стиля. От чего отказываемся мы, отправляя в музей старый логотип?

В него вшита глубокая смысловая нагрузка? Нет. Он блестяще выполнен с точки зрения дизайна? Вряд ли вы под этим подпишитесь. Он символизирует какие-то незабываемые события? Уверен, что не для большинства.

Давайте честно: он просуществовал с чемпионата-2013, ругаемый, обвиняемый в убогости внешнего вида и школярстве исполнения. При виде его хмыкали каждый новый сезон, просили поменять, но менялся в нем только год. Кто бы мог подумать, что день его низложения станет одновременно и пиком его популярности?

Ради интереса: вы вспомните предшественника логотипов 2013-2016? Эмблема «Альфа-Банк — чемпионата Беларуси по футболу-2012», например. С ходу, без подглядок, скажете, как она выглядела и что символизировала?

Кстати, в 2011-м в логотипе тоже была белмова. Нынешний в этом плане не премьера, а возвращение к пройденному. Но только попробуйте вспомнить, если сможете, ту эмблему.

А еще более ранние предшественницы, символизировавшие номер чемпионата по порядку? Что-нибудь приходит в голову? Которая из них вырубила в граните памяти слово «лайк»? Приходит что-нибудь в голову?

Нельзя сказать, что логотип-2017 делали любители. Федерация в создании сотрудничало с компанией DAB — не людьми с улицы все-таки. Обратились к профессионалам, как говорится. Те сделали. Его утвердили. Точно не хуже того, что был до него. Скорее, лучше. Логотип как логотип.

Но и он не любим. В очередной раз.

Никакого сюрприза в этом нет. Наоборот, было бы неожиданно, если бы все сказали: а что, нормальный логотип, нам нравится!

Что ж, ничего страшного. Они еще скажут. Пик любви к себе и этот логотип переживет в день, когда ему на смену придет следующий,» – написал Вашкевич в своей колонке.

Выбран новый логотип чемпионата Беларуси

Сергей Румас: «Зеленые линии на новом логотипе высшей лиги символизируют стремление к победе, красные точки – выстроенных на поле игроков»