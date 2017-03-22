|
Андрей Вашкевич: «Пик любви к себе и новый логотип высшей лиги переживет в день, когда ему на смену придет следующий»
23.03.2017 14:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Генсек БАТЭ и журналист «Прессбола» Андрей Вашкевич поделился мнением о новом логотипе высшей лиги.
«У нового логотипа высшей лиги много критиков и мало защитников. Так обычно и бывает. Вспомним недавнюю историю с новой эмблемой «Ювентуса», которая не понравилась никому, кроме тех, кто принял решение ее внедрить.
Но там ситуация другая: клуб как будто отказался от своей истории в пользу чистого стиля. От чего отказываемся мы, отправляя в музей старый логотип?
В него вшита глубокая смысловая нагрузка? Нет. Он блестяще выполнен с точки зрения дизайна? Вряд ли вы под этим подпишитесь. Он символизирует какие-то незабываемые события? Уверен, что не для большинства.
Давайте честно: он просуществовал с чемпионата-2013, ругаемый, обвиняемый в убогости внешнего вида и школярстве исполнения. При виде его хмыкали каждый новый сезон, просили поменять, но менялся в нем только год. Кто бы мог подумать, что день его низложения станет одновременно и пиком его популярности?
Ради интереса: вы вспомните предшественника логотипов 2013-2016? Эмблема «Альфа-Банк — чемпионата Беларуси по футболу-2012», например. С ходу, без подглядок, скажете, как она выглядела и что символизировала?
Кстати, в 2011-м в логотипе тоже была белмова. Нынешний в этом плане не премьера, а возвращение к пройденному. Но только попробуйте вспомнить, если сможете, ту эмблему.
А еще более ранние предшественницы, символизировавшие номер чемпионата по порядку? Что-нибудь приходит в голову? Которая из них вырубила в граните памяти слово «лайк»? Приходит что-нибудь в голову?
Нельзя сказать, что логотип-2017 делали любители. Федерация в создании сотрудничало с компанией DAB — не людьми с улицы все-таки. Обратились к профессионалам, как говорится. Те сделали. Его утвердили. Точно не хуже того, что был до него. Скорее, лучше. Логотип как логотип.
Но и он не любим. В очередной раз.
Никакого сюрприза в этом нет. Наоборот, было бы неожиданно, если бы все сказали: а что, нормальный логотип, нам нравится!
Что ж, ничего страшного. Они еще скажут. Пик любви к себе и этот логотип переживет в день, когда ему на смену придет следующий,» – написал Вашкевич в своей колонке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Андрей Вашкевич: «Пик любви к себе и новый логотип высшей лиги переживет в день, когда ему на смену придет следующий»
Генсек БАТЭ и журналист «Прессбола» Андрей Вашкевич поделился мнением о новом логотипе высшей лиги.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии