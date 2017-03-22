В Ивацевичах Брестской области в текущем году планируется ввести в эксплуатацию многофункциональный стадион, сообщил БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Андрей Регес.

Возведение объекта началось в 2010 году. Генподрядчиком выступает дочернее предприятие «Объединения Брестоблсельстрой» ДСПМК-34. Финансирование осуществляется из районного бюджета. В нынешнем году запланировано освоить 1,2 миллиона рублей. Ожидается, что спорткомплекс откроет двери для посетителей до начала нового учебного года.

В Ивацевичах есть еще один стадион, построенный в 1950-е годы. Он находится в промышленной зоне. Там есть возможность только для тренировок. На новом стадионе будут созданы условия проведения соревнований районного, областного и республиканского масштаба. На территории разместится стандартное футбольное поле с искусственным покрытием, опоясанное беговой дорожкой. Появятся поля для пляжного волейбола, игры в баскетбол, мини-футбол. Специалисты оборудуют сектор для занятий легкой атлетикой. Предполагается установить воркаут-площадку.

Новый стадион сможет вместить более 1 тысячи зрителей. Часть трибун решено сделать крытыми. Благодаря современной системе освещения у жителей Ивацевичей будет возможность понаблюдать за соревнованиями или самим позаниматься спортом даже в темное время суток. Результаты состязаний будут отражаться на электронном табло. Рядом со спорткомплексом разместится вместительная парковка, также закладывается парковая зона. Ее приведут в порядок во время месячника по благоустройству территорий.

Строится стадион в западной части Ивацевичей. Недалеко от него располагаются бассейн и ледовая арена. С введением в эксплуатацию нового объекта в райцентре завершится создание спортивного кластера.