|
Квалификация ЧМ-2018. Южная Америка. Уругвай примет Бразилию, Аргентина сыграет с Чили и другие матчи
23.03.2017 16:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 13-м туре отборочного турнира к ЧМ-2018 в Южной Америке Бразилия в гостях сыграет с Уругваем, а Аргентина примет Чили.
Квалификация ЧМ-2018
Южная Америка
13-й тур
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Квалификация ЧМ-2018. Южная Америка. Уругвай примет Бразилию, Аргентина сыграет с Чили и другие матчи
В 13-м туре отборочного турнира к ЧМ-2018 в Южной Америке Бразилия в гостях сыграет с Уругваем, а Аргентина примет Чили.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии