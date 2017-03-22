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Квалификация ЧМ-2018. Южная Америка. Уругвай примет Бразилию, Аргентина сыграет с Чили и другие матчи

23.03.2017 16:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 13-м туре отборочного турнира к ЧМ-2018 в Южной Америке Бразилия в гостях сыграет с Уругваем, а Аргентина примет Чили.

Квалификация ЧМ-2018

Южная Америка

13-й тур

Колумбия – Боливия
Дата проведения
23 марта, 23.30, «Estadio Metropolitano Roberto Melendez»
превью матча онлайн статистика
Уругвай – Бразилия
Дата проведения
24 марта, 02.00, «Сентенарио»
превью матча онлайн статистика
Парагвай – Эквадор
Дата проведения
24 марта, 02.00, «Эстадио Дефенсорес дель Чако»
превью матча онлайн статистика
Венесуэла – Перу
Дата проведения
24 марта, 02.30, «Estadio Monumental de Maturin»
превью матча онлайн статистика
Аргентина – Чили
Дата проведения
24 марта, 02.30, «Монументаль Антонио Веспусио Либерти»
превью матча онлайн статистика

 

 
 
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В 13-м туре отборочного турнира к ЧМ-2018 в Южной Америке Бразилия в гостях сыграет с Уругваем, а Аргентина примет Чили.

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