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Швеция – Беларусь: положительный результат – это набор очков

23.03.2017 16:42 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мар — Sputnik. Положительным результатом в отборочном матче квалификации Чемпионата мира 2018 года по футболу Швеция — Беларусь станет набор очков, заявил главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко на пресс-конференции в Минске в четверг.

Швеция – Беларусь: положительный результат – это набор очков
© Фото: АБФФ
Криушенко официально стал главным тренером сборной Беларуси

В субботу, 25 марта, белорусские футболисты проведут первый поединок под управлением нового главного тренера: на стадионе "Френдс-Арена" в Стокгольме состоится матч квалификации Чемпионата мира 2018 года против шведов. Начало встречи в 20:00 (по минскому времени).

"Положительный результат с сильными соперниками, фаворитами нашей группы, это набор очков", — сказал Криушенко.  

Отмечая сильные стороны будущего соперника, наставник белорусской команды обратил внимание на организованность шведов. "Они любят играть в футбол сбалансированный. Очень активные фланги, опасные стандарты. Достаточно организованная сборная с хорошими исполнителями", — уточнил специалист.

"Повторю, играть можно и нужно с любой командой. Будем стараться свои моменты, которые мы наигрывали, противопоставить", — заключил Криушенко.

Напомним, сборная Беларуси на старте соревнований в квалификационной группе А набрала всего два очка в четырех играх: с Францией — 0:0 (дома), Нидерландами — 1:4 (в гостях), Люксембургом — 1:1 (дома), Болгарией — 0:1 (в гостях).

Турнирное положение после четырех туров:

  1. Франция — 10 очков
  2. Нидерланды — 7
  3. Швеция — 7
  4. Болгария — 6
  5. Беларусь — 2
  6. Люксембург — 1

53-летний Криушенко официально был назначен главным тренером национальной сборной 22 марта на Исполкоме Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ). До этого с 1 марта момента он исполнял обязанности главного тренера.

Ранее сборную возглавлял Александр Хацкевич, однако контракт с ним был расторгнут в декабре прошлого года.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские футболисты постараются противопоставить в матче против шведов "наигранные моменты".

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