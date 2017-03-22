МИНСК, 23 мар — Sputnik. Положительным результатом в отборочном матче квалификации Чемпионата мира 2018 года по футболу Швеция — Беларусь станет набор очков, заявил главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко на пресс-конференции в Минске в четверг.

В субботу, 25 марта, белорусские футболисты проведут первый поединок под управлением нового главного тренера: на стадионе "Френдс-Арена" в Стокгольме состоится матч квалификации Чемпионата мира 2018 года против шведов. Начало встречи в 20:00 (по минскому времени).

"Положительный результат с сильными соперниками, фаворитами нашей группы, это набор очков", — сказал Криушенко.

Отмечая сильные стороны будущего соперника, наставник белорусской команды обратил внимание на организованность шведов. "Они любят играть в футбол сбалансированный. Очень активные фланги, опасные стандарты. Достаточно организованная сборная с хорошими исполнителями", — уточнил специалист.

"Повторю, играть можно и нужно с любой командой. Будем стараться свои моменты, которые мы наигрывали, противопоставить", — заключил Криушенко.

Напомним, сборная Беларуси на старте соревнований в квалификационной группе А набрала всего два очка в четырех играх: с Францией — 0:0 (дома), Нидерландами — 1:4 (в гостях), Люксембургом — 1:1 (дома), Болгарией — 0:1 (в гостях).

Турнирное положение после четырех туров:

Франция — 10 очков Нидерланды — 7 Швеция — 7 Болгария — 6 Беларусь — 2 Люксембург — 1

53-летний Криушенко официально был назначен главным тренером национальной сборной 22 марта на Исполкоме Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ). До этого с 1 марта момента он исполнял обязанности главного тренера.

Ранее сборную возглавлял Александр Хацкевич, однако контракт с ним был расторгнут в декабре прошлого года.