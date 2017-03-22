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Владимир Журавель: «Календарь «Динамо» на старте? Я бы не назвал это сложным стартом»

23.03.2017 18:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель поделился мнением о календаре для команды на старте сезона.

– Календарь на старте сезона получается сумасшедшим. Не страшно начинать сезон матчами против таких соперников?

– Такими категориями мы не судим. Что значит бояться? Нужно уважать соперника, изучать его, готовиться. Да, по результату и энергетике мы провели хорошие две игры с «Динамо-Минск», впереди еще будут игры, но я бы не назвал это сложным стартом. Рано или поздно сыграть придется со всеми командами. С учетом нашего выхода в полуфинал, нужно провести семь игр в апреле. У нас достаточное количество футболистов и это будет определенное испытание для всей команды.»

– Три игры с БАТЭ за месяц. Какой результат устроит в этих матчах?

– Нас устроит тот результат, который вас устроит, – сказал Журавель.  

Напомним, «Динамо» дважды в апреле сыграет с БАТЭ в рамках полуфинала Кубка Беларуси и 1 раз в рамках чемпионата.

Календарь «Динамо» на Tribuna.com

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель поделился мнением о календаре для команды на старте сезона.

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