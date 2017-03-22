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Букмекеры вновь считают «Барселону» главным фаворитом Лиги чемпионов

23.03.2017 19:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Букмекерская контора Winline опубликовала коэффициенты на победителя Лиги чемпионов

Главным фаворитом текущей кампании вновь стала «Барселона», на победу которой можно поставить за 3.50. Если сравнивать с коэффициентами за день до жеребьевки, то шансы «Баварии» снизились – с 3.85 до 4.33. Но еще больше вырос коэффициент на «Реал» – до 6.50. Это связано с тем, что в 1/4 финала эти команды сразятся между собой. Фаворитом в этом противостоянии является немецкий клуб.

Заметно упал коэффициент на «Атлетико», вероятность победы команды Диего Симеоне такая же, как и у триумфа «Реала». А основным аутсайдером называют соперника «матрасников» – «Лестер». На чемпиона Англии можно поставить по коэффициенту 26.00.

 
 
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Букмекерская контора Winline опубликовала коэффициенты на победителя Лиги чемпионов Главным фаворитом текущей кампании вновь стала «Барселона», на победу которой...

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