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«Ислочь» презентовала новую форму
23.03.2017 19:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня «Ислочь» презентовала игровую форму на новый сезон.
Домашняя форма будет белого цвета, а гостевая – синего.
Как и в прошлом году техническим партнером «волков» осталась компания Joma.
Мероприятие проходит в конференц-зале «Калгари» отеля «Victoria Olimp» по адресу проспект Победителей 103.
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Сегодня «Ислочь» презентовала игровую форму на новый сезон.
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