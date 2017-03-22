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«Ислочь» презентовала новую форму

23.03.2017 19:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня «Ислочь» презентовала игровую форму на новый сезон.

Домашняя форма будет белого цвета, а гостевая – синего.

Как и в прошлом году техническим партнером «волков» осталась компания Joma.

Мероприятие проходит в конференц-зале «Калгари» отеля «Victoria Olimp» по адресу проспект Победителей 103.

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Сегодня «Ислочь» презентовала игровую форму на новый сезон.

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