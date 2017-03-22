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Президент Ла Лиги Тебас: «Суперлиги не будет. Испанские болельщики не согласятся с уходом «Реала» из чемпионата»

23.03.2017 20:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался относительно идеи создания европейской футбольной суперлиги.

«Явление вроде европейской суперлиги никогда не случится, потому такие лиги, как английская и немецкая, очень консолидированы.

Невозможно, чтобы испанские болельщики согласились с тем, что «Реал» уйдет из испанского футбола», – сказал Тебас.

Также Тебас рассказал, что в течение 8-10 лет Ла Лига догонит по финансовой составляющей чемпионат Англии.

«Сейчас благодаря нашей стратегии мы выходим на международные рынки, скоро мы достигнем такого эффекта [как в Англии]», – заявил Тебас.

 
 
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался относительно идеи создания европейской футбольной суперлиги.

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