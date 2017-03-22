Коммерческий директор брестского «Динамо» Максим Краснобаев прокомментировал информацию о том, что клуб рассматривает возможность строительства своего стадиона.

«Как и вы, я узнал об этом из прессы. Не знаю, насколько эта информация правдива», – сказал Краснобаев.

Сообщалось о том, что руководство клуба планирует начать строительство стадиона в 2019 году. Возведение арены будет приурочено к 1000-летию со дня основания Бреста.

По сообщению «Спортивной панорамы», идея создания собственного стадиона находится пока на стадии обсуждения.

Напомним, в данный момент домашние матчи «Динамо-Брест» проходят на СК «Брестский», вместимостью 10169 зрителей.