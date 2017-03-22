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Максим Краснобаев: «Новый стадион брестского «Динамо»? Не знаю, насколько эта информация правдива»
23.03.2017 21:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Коммерческий директор брестского «Динамо» Максим Краснобаев прокомментировал
«Как и вы, я узнал об этом из прессы. Не знаю, насколько эта информация правдива», – сказал Краснобаев.
Сообщалось о том, что руководство клуба планирует начать строительство стадиона в 2019 году. Возведение арены будет приурочено к 1000-летию со дня основания Бреста.
По
Напомним, в данный момент домашние матчи «Динамо-Брест» проходят на СК «Брестский», вместимостью 10169 зрителей.
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Коммерческий директор брестского «Динамо» Максим Краснобаев прокомментировал информацию о том, что клуб рассматривает возможность строительства своего...
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