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Максим Краснобаев: «Новый стадион брестского «Динамо»? Не знаю, насколько эта информация правдива»

23.03.2017 21:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Коммерческий директор брестского «Динамо» Максим Краснобаев прокомментировал информацию о том, что клуб рассматривает возможность строительства своего стадиона.

«Как и вы, я узнал об этом из прессы. Не знаю, насколько эта информация правдива», – сказал Краснобаев.

Сообщалось о том, что руководство клуба планирует начать строительство стадиона в 2019 году. Возведение арены будет приурочено к 1000-летию со дня основания Бреста.

По сообщению «Спортивной панорамы», идея создания собственного стадиона находится пока на стадии обсуждения.

Напомним, в данный момент домашние матчи «Динамо-Брест» проходят на СК «Брестский», вместимостью 10169 зрителей.

 
Теги: Брест
 
 
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Коммерческий директор брестского «Динамо» Максим Краснобаев прокомментировал информацию о том, что клуб рассматривает возможность строительства своего...

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