Главный тренер «Юности» Михаил Захаров в беседе с корреспондентом «ПБ» Вячеславом Федоренковым рассказал о белорусах без характера.

«Какой-то российский журналист после серии «Локомотив» – «Динамо» в КХЛ очень точно заметил: «У белорусов нет характера». И канадцы, кстати, не раз об этом говорили. А откуда ему взяться, если на родине их с детства приучают: «Упал – молодец, удалят соперника». Убиваются умение и желание вести силовую борьбу. И это не только мое мнение. Можете позвонить Пушкову: уверен, он со мной согласится», – сказал Захаров.