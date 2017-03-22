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Михаил Захаров: «Откуда у белорусов возьмется характер, если их с детства учат «упал – молодец, удалят соперника»
23.03.2017 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров в беседе с корреспондентом «ПБ» Вячеславом Федоренковым рассказал о белорусах без характера.
«Какой-то российский журналист после серии «Локомотив» – «Динамо» в КХЛ очень точно заметил: «У белорусов нет характера». И канадцы, кстати, не раз об этом говорили. А откуда ему взяться, если на родине их с детства приучают: «Упал – молодец, удалят соперника». Убиваются умение и желание вести силовую борьбу. И это не только мое мнение. Можете позвонить Пушкову: уверен, он со мной согласится», – сказал Захаров.
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Михаил Захаров: «Откуда у белорусов возьмется характер, если их с детства учат «упал – молодец, удалят соперника»
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров в беседе с корреспондентом «ПБ» Вячеславом Федоренковым рассказал о белорусах без характера.
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