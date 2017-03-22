Главный тренер «Барыса» и сборной Казахстана Эдуард Занковец рассказал о переговорах с клубом о новом контракте.

«Пока ясности по новому контракту нет, сейчас все сосредоточены на сборной Казахстана и предстоящем чемпионате мира.

Уже после его завершения будем обсуждать вопрос контракта и вообще подводить все итоги сезона», – сказал тренер.