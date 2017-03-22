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Эдуард Занковец: «Пока ясности по новому контракту нет»
23.03.2017 20:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Барыса» и сборной Казахстана Эдуард Занковец рассказал о переговорах с клубом о новом контракте.
«Пока ясности по новому контракту нет, сейчас все сосредоточены на сборной Казахстана и предстоящем чемпионате мира.
Уже после его завершения будем обсуждать вопрос контракта и вообще подводить все итоги сезона», – сказал тренер.
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Главный тренер «Барыса» и сборной Казахстана Эдуард Занковец рассказал о переговорах с клубом о новом контракте.
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