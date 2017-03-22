﻿ Эдуард Занковец: «Пока ясности по новому контракту нет». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Эдуард Занковец: «Пока ясности по новому контракту нет»

23.03.2017 20:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Барыса» и сборной Казахстана Эдуард Занковец рассказал о переговорах с клубом о новом контракте.

«Пока ясности по новому контракту нет, сейчас все сосредоточены на сборной Казахстана и предстоящем чемпионате мира.

Уже после его завершения будем обсуждать вопрос контракта и вообще подводить все итоги сезона», – сказал тренер.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Барыса» и сборной Казахстана Эдуард Занковец рассказал о переговорах с клубом о новом контракте.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
НХЛ. «Коламбус» примет «Вашингтон», «Бостон» против «Тампы» и другие матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика