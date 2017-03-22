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Владимир Журавель: «Разговаривали с Олехновичем, но он выбрал другой клуб»
23.03.2017 21:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель рассказал о совместной цели, а также поведал о комплектовании команды и подтвердил информацию о том, что полузащитник Эдгар Олехнович
– Не может ли возникнуть ситуация, при которой цели руководства будут расходиться с целями тренерского штаба?
– Такого быть не может, иначе все мы здесь бы не работали. Цели у нас общие и они максимальные. Если их нет, то смысл нашего труда пропадает. Однозначно, в Кубке мы хотим дойти до финала. Также мы будем развивать своих, брестских ребят. У нас есть Паша Седько, который сейчас в Англии вместе со сборной, есть ряд молодых легионеров, есть работающая Академия.
Да, наблюдаем за брестскими ребятами, которые выступают в других клубах. Разговаривали с Эдгаром Олехновичем, например, но он выбрал другой клуб. Сейчас очень много делается на перспективу и мы надеемся, что со временем число воспитанников клуба будет только расти, – сказал Журавель.
Напомним, Олехнович ранее стал игроком «Шахтера», перейдя из БАТЭ.
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель рассказал о совместной цели, а также поведал о комплектовании команды и подтвердил информацию о том, что...
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