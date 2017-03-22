﻿﻿ Владимир Журавель: «Разговаривали с Олехновичем, но он выбрал другой клуб». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Владимир Журавель: «Разговаривали с Олехновичем, но он выбрал другой клуб»

23.03.2017 21:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель рассказал о совместной цели, а также поведал о комплектовании команды и подтвердил информацию о том, что полузащитник Эдгар Олехнович мог вернуться в стан брестчан.

– Не может ли возникнуть ситуация, при которой цели руководства будут расходиться с целями тренерского штаба?

– Такого быть не может, иначе все мы здесь бы не работали. Цели у нас общие и они максимальные. Если их нет, то смысл нашего труда пропадает. Однозначно, в Кубке мы хотим дойти до финала. Также мы будем развивать своих, брестских ребят. У нас есть Паша Седько, который сейчас в Англии вместе со сборной, есть ряд молодых легионеров, есть работающая Академия.

Да, наблюдаем за брестскими ребятами, которые выступают в других клубах. Разговаривали с Эдгаром Олехновичем, например, но он выбрал другой клуб. Сейчас очень много делается на перспективу и мы надеемся, что со временем число воспитанников клуба будет только расти, – сказал Журавель.

Напомним, Олехнович ранее стал игроком «Шахтера», перейдя из БАТЭ.

Эдгар Олехнович: «Чтобы уйти из БАТЭ, лично мне пришлось заплатить клубу 30 тысяч долларов»

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель рассказал о совместной цели, а также поведал о комплектовании команды и подтвердил информацию о том, что...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Максим Краснобаев: «Новый стадион брестского «Динамо»? Не знаю, насколько эта информация правдива»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика