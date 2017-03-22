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Директор по развитию брестского «Динамо» Радьков: «Наша глобальная цель – стать суперклубом Беларуси»

23.03.2017 22:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор по развитию брестского «Динамо» Виктор Радьков на встрече с болельщиками рассказал об амбициях команды.

«Наша глобальная цель – стать суперклубом Беларуси. Клубом, который будут узнавать и уважать на международном уровне. Мы стараемся, мы будем стараться дальше», – сказал Радьков.

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Директор по развитию брестского «Динамо» Радьков: «Наша глобальная цель – стать суперклубом Беларуси»

 
Теги: Брест
 
 
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Директор по развитию брестского «Динамо» Виктор Радьков на встрече с болельщиками рассказал об амбициях команды.

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