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ЦСКА объявил об отставке Квартальнова
23.03.2017 23:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
ЦСКА по обоюдному согласию расторг контракт с главным тренером Дмитрием Квартальновым.
50-летний специалист возглавил армейцев в апреле 2014 года.
Под его руководством ЦСКА становился чемпионом России и трижды подряд завоевывал Кубок континента.
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ЦСКА по обоюдному согласию расторг контракт с главным тренером Дмитрием Квартальновым.
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