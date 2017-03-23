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ЦСКА объявил об отставке Квартальнова

23.03.2017 23:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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ЦСКА по обоюдному согласию расторг контракт с главным тренером Дмитрием Квартальновым.

50-летний специалист возглавил армейцев в апреле 2014 года.

Под его руководством ЦСКА становился чемпионом России и трижды подряд завоевывал Кубок континента.

 
 
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ЦСКА по обоюдному согласию расторг контракт с главным тренером Дмитрием Квартальновым.

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