Полузащитник сборной Беларуси Сергей Кисляк поделился ожиданиями от матча со Швецией 25 марта в рамках квалификации ЧМ-2018.

– На встрече с болельщиками один импозантный мужчина прямым текстом сказал, что в Стокгольм сборная едет «туристами»: «Вы все уже проиграли».

– Серьезно? Ну, на «позитиве» человек, верит в команду. Только, видимо, в шведскую. Нам же в любом случае надо подниматься выше в турнирной таблице, набирать как можно больше очков. Желательно брать их в каждой игре.

– А если реально смотреть на вещи?

– Мое мнение таково: если есть хотя бы минимальный шанс, за него нужно цепляться в каждом матче. В футболе возможно все. Почему, например, мы не можем обыграть Швецию, даже на выезде? По крайней мере к этому надо стремиться, а не говорить заранее, что у нас все плохо, – сказал Кисляк.

Открыта регистрация на новый сезон fantasy-турнира чемпионата Беларуси



