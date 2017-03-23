Вице-президент ФХР, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров поделился мнением о судействе в стартовом матче финала Запада Кубка Гагарина СКА – «Локомотив» (5:4 ОТ, счет в серии – 1-0).

– В этом матче «Локомотив», пожалуй, поражения не заслужил. Ну, вы только гляньте на итоговую статистику – у ярославцев на десять минут штрафа больше, чем у соперника. Тут налицо админресурс со стороны СКА. Не должно быть в таких ответственных матчах такого перекоса!

Лично меня такое судейство настораживает. Ведь я же вижу, что все нарушения, даже спорные, со стороны «Локомотива» фиксируются. А когда СКА жестко играет у борта, арбитры могут и промолчать. Удаление Полунина у меня сомнение вызывает…

– И тем не менее СКА забросил на одну шайбу больше.

– Армейцам еще и повезло. Ведь три своих гола из пяти, в том числе и решающий, они забили после рикошетов. А если брать чистую игру, осмысленные действия на площадке, то в ней ярославцы сопернику ничуть не уступили.

Бросилось в глаза, что «Локомотив» начал серию со СКА в той же манере, в которой он одолел ЦСКА. Первые полтора периода основная задача ярославцев была не проиграть в борьбе и беготне. На первом месте в действиях железнодорожнико в была агрессивность. Они старались не давать сопернику проявить себя. Но с Питером играть так же, как с ЦСКА, нельзя.

У хоккеистов СКА слишком много мастерства. Они будут в ответ толкаться. Но одновременно будут еще и играть. У Знарка в составе столько техничных мастеров, что нарушать на них правила соперник просто обречен. Отчасти еще и отсюда много удалений в составе «Локомотива». А в итоге именно игра в неравных составах и стала решающим фактором в этом матче.

Кудашов должен срочно сделать вывод – со СКА удаляться нельзя вообще. Это сразу чревато пропущенными шайбами, – сказал Майоров.

СКА спасается за 10 секунд до сирены