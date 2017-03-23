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Дмитрий Хохлов: «Постоянно обсуждаем вопросы селекции с Кубаревым. Это ежедневный рабочий процесс»
24.03.2017 09:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Заместитель директора по спортивной работе и развитию «Шахтера» Дмитрий Хохлов рассказал о селекционной работе в клубе.
– Вы вели селекцию совместно с главным тренером?
– Разумеется. В нынешнем межсезонье команда существенно обновилась. Нам были нужны игроки на многие позиции. Обсуждали ситуацию вместе с Олегом Михайловичем. Мы быстро поняли, с какими игровыми качествами нам необходимы футболисты. Мы постоянно в контакте с главным тренером, общаемся практически после каждой тренировки. Постоянно обсуждаем вопросы селекции. Это ежедневный рабочий процесс.
– В предыдущие годы за селекцию «Шахтера» отвечал директор клуба Юрий Вергейчик. Сейчас он не участвует в этом процессе. Какие у вас с ним отношения?
– Рабочие отношения. И будет некорректно, если я начну комментировать селекцию клуба, которая проходила до моего прихода в «Шахтер», – сказал Хохлов.
Ранее Олег Кубарев
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Заместитель директора по спортивной работе и развитию «Шахтера» Дмитрий Хохлов рассказал о селекционной работе в клубе.
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