Заместитель директора по спортивной работе и развитию «Шахтера» Дмитрий Хохлов рассказал о селекционной работе в клубе.

– Вы вели селекцию совместно с главным тренером?

– Разумеется. В нынешнем межсезонье команда существенно обновилась. Нам были нужны игроки на многие позиции. Обсуждали ситуацию вместе с Олегом Михайловичем. Мы быстро поняли, с какими игровыми качествами нам необходимы футболисты. Мы постоянно в контакте с главным тренером, общаемся практически после каждой тренировки. Постоянно обсуждаем вопросы селекции. Это ежедневный рабочий процесс.

– В предыдущие годы за селекцию «Шахтера» отвечал директор клуба Юрий Вергейчик. Сейчас он не участвует в этом процессе. Какие у вас с ним отношения?

– Рабочие отношения. И будет некорректно, если я начну комментировать селекцию клуба, которая проходила до моего прихода в «Шахтер», – сказал Хохлов.

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