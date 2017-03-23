﻿ Российский сенатор Джабаров: «Можно найти массу поводов, чтобы закрыть въезд игрокам сборной Украины на ЧМ». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Российский сенатор Джабаров: «Можно найти массу поводов, чтобы закрыть въезд игрокам сборной Украины на ЧМ»

24.03.2017 09:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Российский сенатор Владимир Джабаров прокомментировал решение СБУ закрыть въезд в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой.

«Это беспрецедентное решение, которое вызывает, мягко говоря, недоумение.

Может, вообще нельзя доверять Украине проведение таких мероприятий, если она не гарантирует свободный въезд всех участников? Наверное, на будущее надо иметь это в виду.

Представьте ЧМ по футболу 2018 года, и мы запрещаем въезд ведущим игрокам сборной Украины, поводов можно найти массу. Представляете, какой шум поднялся бы»,— сказал Джабаров в интервью «РИА Новости».

Почувствуй себя Александром Ермаковичем: сыграй в fantasy по чемпионату Беларуси

Российский сенатор Джабаров: «Можно найти массу поводов, чтобы закрыть въезд игрокам сборной Украины на ЧМ»

 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский сенатор Владимир Джабаров прокомментировал решение СБУ закрыть въезд в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Дмитрий Хохлов: «Постоянно обсуждаем вопросы селекции с Кубаревым. Это ежедневный рабочий процесс»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика