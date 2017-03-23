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Российский сенатор Джабаров: «Можно найти массу поводов, чтобы закрыть въезд игрокам сборной Украины на ЧМ»
24.03.2017 09:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Российский сенатор Владимир Джабаров прокомментировал решение СБУ закрыть въезд в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой.
«Это беспрецедентное решение, которое вызывает, мягко говоря, недоумение.
Может, вообще нельзя доверять Украине проведение таких мероприятий, если она не гарантирует свободный въезд всех участников? Наверное, на будущее надо иметь это в виду.
Представьте ЧМ по футболу 2018 года, и мы запрещаем въезд ведущим игрокам сборной Украины, поводов можно найти массу. Представляете, какой шум поднялся бы»,— сказал Джабаров в интервью «РИА Новости».
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Российский сенатор Джабаров: «Можно найти массу поводов, чтобы закрыть въезд игрокам сборной Украины на ЧМ»
Российский сенатор Владимир Джабаров прокомментировал решение СБУ закрыть въезд в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой.
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