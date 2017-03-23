﻿﻿ НБА. 40 очков ДеРозана помогли «Торонто» обыграть в гостях «Майами», «Сан-Антонио» победил «Мемфис» и другие результаты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

НБА. 40 очков ДеРозана помогли «Торонто» обыграть в гостях «Майами», «Сан-Антонио» победил «Мемфис» и другие результаты

24.03.2017 08:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. 40 очков  ДеМара ДеРозана помогли «Торонто» обыграть в гостях «Майами» (101:84), «Сан-Антонио» победил потенциального соперника по первому раунду «Мемфис» (97:90).

НБА

Регулярный чемпионат

Майами – Торонто 84:101 (33:23, 14:22, 21:30, 16:26)
Дата проведения
24 марта, 02.30, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Статистика
Майами
Уайтсайд (16 + 14 подборов), Драгич (13 + 7 подборов + 7 передач), Макгрудер (13), Ричардсон (12), Бэббит (0)  старт; Джонсон (11), Дж. Джонсон (10 + 4 блок-шота), Рид (9), Эллингтон (0), Уайт (0).
Торонто
ДеРозан (40), Такер (9 + 7 подборов), Джозеф (7), Кэрролл (7), Валанчюнас (2 + 8 подборов)  старт; Пауэлл (14), Райт (13 + 7 подборов), Паттерсон (5 + 10 подборов), Пелтль (4), ВанВлит (0).

Бруклин – Финикс 126:98 (22:32, 30:18, 32:15, 42:33)
Дата проведения
24 марта, 02.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика
Бруклин
Лопес (19), Лин (13), ЛеВерт (8), Холлис-Джефферсон (5 + 16 подборов), Фой (0)  старт; Макдэниэлс (16 + 8 подборов), Букер (14 + 8 подборов), Гудвин (12), Эйси (12), Уайтхэд (11), Хэмилтон (10), Динуидди (6), Николсон (0).
Финикс
Букер (28), Крисс (23 + 11 подборов), Лень (11 + 11 подборов), Юлис (10 + 12 передач), Джонс (4)  старт; Барбоза (11), Дадли (5), Уильямс (4 + 7 подборов), Эдди (2).

Даллас – Клипперс 97:95 (29:24, 19:30, 29:21, 20:20)
Дата проведения
24 марта, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Статистика
Даллас
Сет Карри (23), Барнс (21), Новицки (14), Ноэл (8 + 12 подборов), Мэттьюз (5 + 6 передач)  старт; Харрис (8), Пауэлл (6), Феррелл (5), Бареа (5), Финни-Смит (2), Бруссино (0), Межри (0).
Клипперс
Гриффин (21), Пол (15 + 6 передач), Джордан (14 + 18 подборов), Редик (9), Мба а Муте (5)  старт; Риверс (13), Кроуфорд (9), Спейтс (9), Фелтон (0 + 7 подборов), Пирс (0).

Сан-Антонио – Мемфис 97:90 (27:22, 24:20, 23:27, 23:21)
Дата проведения
24 марта, 03.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Статистика
Сан-Антонио
Олдридж (23 + 8 подборов), Ленард (19 + 7 подборов), Паркер (13 + 7 передач), Грин (4), Дедмон (4)  старт; Миллс (15), Пау Газоль (9), Джинобили (6), Ли (4), Симмонс (0).
Мемфис
Конли (22 + 6 передач), Марк Газоль (13 + 10 подборов + 6 потерь), Картер (9), Аллен (8), Грин (7)  старт; Харрисон (8), Рэндолф (8 + 7 подборов), Эннис (7), Дэниелс (6), Райт (2).

Портленд – Нью-Йорк 110:95 (37:23, 30:23, 18:22, 25:27)
Дата проведения
24 марта, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча Статистика
Портленд
Лиллард (30), Макколлум (20), Нуркич (16 + 10 подборов), Харклесс (6), Вонле (4 + 12 подборов)  старт; Крэбб (11), Тернер (10), Амину (10 + 9 подборов), Ленард (3), Напьер (0), Коннотон (0), Лэйман (0).
Нью-Йорк
Порзингис (18 + 9 подборов), Ли (16), Кузминскас (14 + 8 подборов), Эрнангомес (10 + 8 подборов), Бэйкер (4)  старт; Рэндл (13), Вуячич (9), Холидэй (7), О’Куинн (4 + 7 подборов), Пламли (0).

 

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Кисляк: «Почему, мы не можем обыграть Швецию, даже на выезде? Надо стремиться, а не говорить заранее, что у нас все плохо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика