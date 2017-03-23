НБА. 40 очков ДеРозана помогли «Торонто» обыграть в гостях «Майами», «Сан-Антонио» победил «Мемфис» и другие результаты
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. 40 очков ДеМара ДеРозана помогли «Торонто» обыграть в гостях «Майами» (101:84), «Сан-Антонио» победил потенциального соперника по первому раунду «Мемфис» (97:90).
НБА
Регулярный чемпионат
Дата проведения
24 марта, 02.30,
«American Airlines Arena»
Майами
(16 + 14 подборов),
Уайтсайд (13 + 7 подборов + 7 передач),
Драгич (13),
Макгрудер (12),
Ричардсон (0) Бэббит старт;
(11),
Джонсон (10 + 4 блок-шота),
Дж. Джонсон (9),
Рид (0),
Эллингтон (0). Уайт
Торонто
(40),
ДеРозан (9 + 7 подборов),
Такер (7),
Джозеф (7),
Кэрролл (2 + 8 подборов) Валанчюнас старт;
(14),
Пауэлл (13 + 7 подборов),
Райт (5 + 10 подборов),
Паттерсон (4),
Пелтль (0). ВанВлит
Дата проведения
24 марта, 02.30,
«Barclays Center»
Бруклин
(19),
Лопес (13),
Лин (8),
ЛеВерт (5 + 16 подборов),
Холлис-Джефферсон (0) Фой старт;
(16 + 8 подборов),
Макдэниэлс (14 + 8 подборов),
Букер (12),
Гудвин (12),
Эйси (11),
Уайтхэд (10),
Хэмилтон (6),
Динуидди (0). Николсон
Финикс
(28),
Букер (23 + 11 подборов),
Крисс (11 + 11 подборов),
Лень (10 + 12 передач),
Юлис (4) Джонс старт;
(11),
Барбоза (5),
Дадли (4 + 7 подборов),
Уильямс (2). Эдди
Дата проведения
24 марта, 03.30,
«American Airlines Center»
Даллас
(23),
Сет Карри (21),
Барнс (14),
Новицки (8 + 12 подборов),
Ноэл (5 + 6 передач) Мэттьюз старт;
(8),
Харрис (6),
Пауэлл (5),
Феррелл (5),
Бареа (2),
Финни-Смит (0),
Бруссино (0). Межри
Клипперс
(21),
Гриффин (15 + 6 передач),
Пол (14 + 18 подборов),
Джордан (9),
Редик (5) Мба а Муте старт;
(13),
Риверс (9),
Кроуфорд (9),
Спейтс (0 + 7 подборов),
Фелтон (0). Пирс
Дата проведения
24 марта, 03.30,
«AT&T Center»
Сан-Антонио
(23 + 8 подборов),
Олдридж (19 + 7 подборов),
Ленард (13 + 7 передач),
Паркер (4),
Грин (4) Дедмон старт;
(15),
Миллс (9),
Пау Газоль (6),
Джинобили (4),
Ли (0). Симмонс
Мемфис
(22 + 6 передач),
Конли (13 + 10 подборов + 6 потерь),
Марк Газоль (9),
Картер (8),
Аллен (7) Грин старт;
(8),
Харрисон (8 + 7 подборов),
Рэндолф (7),
Эннис (6),
Дэниелс (2). Райт
Дата проведения
24 марта, 05.00,
«Moda Center»
Портленд
(30),
Лиллард (20),
Макколлум (16 + 10 подборов),
Нуркич (6),
Харклесс (4 + 12 подборов) Вонле старт;
(11),
Крэбб (10),
Тернер (10 + 9 подборов),
Амину (3),
Ленард (0),
Напьер (0),
Коннотон (0). Лэйман
Нью-Йорк
(18 + 9 подборов),
Порзингис (16),
Ли (14 + 8 подборов),
Кузминскас (10 + 8 подборов),
Эрнангомес (4) Бэйкер старт;
(13),
Рэндл (9),
Вуячич (7),
Холидэй (4 + 7 подборов),
О’Куинн (0). Пламли
Таблица НБА
Статистика НБА
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.
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