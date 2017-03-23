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Fed Cup: белоруска Соболенко номинирована на премию Heart Award
24.03.2017 10:58 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мар — Sputnik. Белорусская теннисистка Арина Соболенко номинирована на премию Heart Award по итогам первого раунда матчей Кубка Федерации, сообщается на официальном
В феврале этого года в матче в четвертьфинальном матче Кубка Федерации в Минске против теннисисток из Нидерландов Соболенка провела две встречи: уступила Кики Бертенс (6:3, 6:7, 4:6), а затем
Благодаря этому успеху белоруски впервые вышли в 1/2 финала неофициального командного чемпионата мира и в апреле примут на корте "Чижовка-Арены" очень сильную сборную Швейцарии.
Накануне были оргкомитет Кубка Федерации объявил номинантов на престижную премию. Так, в топ-4 были включены Ребекка Шрамкова (Словакия), Каролина Плишкова (Чехия), Тимя Бачински (Швейцария) и Соболенко.
Голосование за номинанток Heart Award стартует сегодня на официальном сайте Кубка Федерации.
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МИНСК, 24 мар — Sputnik. Белорусская теннисистка Арина Соболенко номинирована на премию Heart Award по итогам первого раунда матчей Кубка Федерации, сообщается...
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